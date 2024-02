Sport e socialità, il progetto guidato dalla Cittadella

Ha preso forma il "Progetto Scegli: Sport - Comunità Educanti - Giovani - Luoghi – Inclusione" con cui la Cittadella Vis Modena, assieme ai partner Caleidos, Academy Modena Judo, Narayana, Arcigay, Ausl di Modena, Crossfitteam059 e al Comune di Modena si è aggiudicata il finanziamento a bando dell’iniziativa "Spazi Civici di Comunità" promossa dal Ministero per lo Sport e i Giovani, in collaborazione con Sport e Salute SpA. Il progetto è una vera e propria "chiamata alla partecipazione sociale", rivolta ai giovani dai 14 ai 34 anni che è stata presentata ieri alla sala polivalente "Botti". Lo scopo è quello di creare uno spazio concreto per accogliere i giovani, valorizzare le loro risorse, rispondere alle loro domande, sostenerli nel loro percorso di realizzazione, rafforzando i valori educativi dello sport, la lealtà ed il rispetto reciproco. Il novo "Spazio Civico di Comunità" avrà la sede centrale in via Don Elio Monari, 120 dove saranno offerte gratuitamente attività sportive ed extra sportive e sociali. Lo Spazio Civico "Scegli" durerà due anni e sarà aperto a chiunque vorrà iscriversi. Nel programma ci sono attività sportive come calcio, yoga, arti marziali, fitness ed extra sportive come "Skholè", un doposcuola per ragazzi della scuola secondaria, uno sportello di consulenza psicologica, uno di orientamento lavoro e formazione professionale, attività info-educative di prevenzione, laboratori ed attività ludico ricreative, attività cinotecniche e cinosportive. "Da oltre 50 anni facciamo calcio a livello agonistico ed educativo – ha spiegato Marco Lei, presidente della Cittadella Vis Modena - abbiamo ipotizzato di intraprendere un percorso con maggiore centralità nel territorio per essere più al servizio delle famiglie, allargandoci ad attività educative e sociali- per questo, con altri associazioni, abbiamo partecipato a questo bando e con grande soddisfazione la nostra è stata una delle domande accolte".

d.s.