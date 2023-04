Sport e solidarietà Dalle giovani promesse ai campioni in gialloblù I premi del Panathlon

Il Panathlon Club Modena ha organizzato la cerimonia di consegna dei Premi Panathlon all’Autodromo. La serata è stata condotta da Federica Galli e Paolo Reggianini. Maria Carafoli, presidente Panathlon, ha illustrato il progetto di solidarietà a favore del reparto di Radiologia del Policlinico di Modena. Poi è arrivato l’atteso momento dei premiati. Si tratta della ginnasta Caterina Gaddi (Premio Panathlon Young ’Speranza Azzurra’), del pentathleta Matteo Gozzoli (Premio al Merito Sportivo) e dalla campionessa di tiro a volo Giulia Grassia (Premio Panathlon ‘Anno d’oro’). Poi i pallavolisti Tommaso Rinaldi e Giovanni Sanguinetti (a loro il Premio ‘Presente e futuro del volley modenese’), titolari di quella Valsa Group Modena Volley, cui è andato il Premio Impresa Sportiva - Coppa CEV 2023. I campioni Salvatore Rossini ed Earvin N’Gapeth hanno ricevuto il Premio ‘Carriera e trionfi in gialloblu’). Riconoscimenti anche per i canarini del Modena calcio Antonio Pergreffi (Premio Speciale ‘Una promozione, un capitano’), Fabio Gerli (Premio Speciale ‘Canarino dell’anno’) e Riccardo Gagno (Premio Speciale Fair Play). Dedicati ai giovani anche il Premio Valorizzazione Talenti, andato ad Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo e il Premio Giovani e Sport a Livio Proli, presidente di MOBA Modena Basket. Ultimi riconoscimenti per la capitana della Nazionale di softball Erika Piancastelli e il pilota Andrea Bertolini, l’italiano con più titoli internazionali nel motorsport.