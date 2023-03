Sport e strategie dopo lo stop forzato

Quanti modenesi fanno sport? In che situazione si ritrovano le società sportive dopo l’emergenza sanitaria? Quali sono le strategie messe in campo dal Comune di Modena e dalla Regione per favorire il movimento e una regolare attività fisica dei cittadini nell’ottica di uno stile di vita sano e salutare?

Sono alcuni dei temi che vengono affrontati domani all’incontro ’Lo stato di salute della pratica sportiva in Emilia-Romagna’ in programma alle 18 al Laboratorio Aperto di viale Buon Pastore 43. All’appuntamento partecipano il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, l’assessora allo Sport Grazia Baracchi e il capo della segreteria politica della presidenza della Regione Giammaria Manghi.

L’ingresso è libero.