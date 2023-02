Presentato ieri a Sassuolo, la cui amministrazione è capofila del progetto, ‘Tech & Sport’, la tecnologia e lo sport come strumento per l’inclusione’, sostenuto da Fondazione di Modena nell’ambito del Bando Personae 2022. Il percorso si propone di accrescere le competenze tecniche e trasversali delle nuove generazioni, coinvolge partner privati e pubblici (oltre a Sassuolo, i Comuni di Formigine, Fiorano e Maranello) in azioni di contrasto alla discriminazione dei fragili e la promuove lo sport a fini inclusivi. Destinatari i giovani più fragili, cui ‘Tech & Sport’ fornirà, anche grazie alla sinergia con gli istituti scolastici, una serie di strumenti dei quali hanno dato conto, tra gli altri, l’assessore allo Sport Sharon Ruggeri, il consigliere della Fondazione di Modena Gabriella Gibertini, Marcella Gubitosa, CEO di Stars & Cows e Direttrice di Nuova Cerform, la Direttrice di Scuola Futuro Lavoro Eleonora Boneschi, Direttrice, la Presidente di Fuori Campo 11 Barbara Fontanesi, ed Emanuela Carta, Presidente CSI Modena. Il progetto si articola in due distinte azioni: con la prima (Z-Academy) formerà un gruppo di giovani in cerca di occupazione provenienti da percorsi fragili, deboli dal punto di vista del collocamento e a rischio abbandono scolastico con disfunzionalità dello spettro autistico ad alto funzionamentocoinvolgendoli nello sviluppo di una piattaforma MOOC animata da percorsi formativi che ne accresca le competenze. La seconda azione realizzerà invece, in orario scolastico ed extra-scolastico, incontri e laboratori finalizzati a promuovere i valori dello sport.