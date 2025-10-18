Sport e tortellini sotto rete. La San Nicola cucina al PalaPanini

Serata di sport e sapori della tradizione al PalaPanini di Modena, tempio della pallavolo gialloblù, dove l’associazione La San Nicola, che organizza ogni anno la Sagra del Tortellino Tradizionale di Castelfranco, ha fatto assaggiare i suoi celebri tortellini alle squadre maschili e femminili del Modena Volley, in occasione della presentazione ufficiale ai tifosi. "Abbiamo servito una cinquantina di chili di tortellini – racconta Gianni Degli Angeli, presidente della San Nicola – tutti si sono complimentati". All’evento hanno partecipato atleti, dirigenti e tantissimi tifosi: oltre un migliaio di persone hanno affollato il palazzetto per applaudire i giocatori e le giocatrici gialloblù. In cucina, tre sfogline e cinque collaboratori hanno lavorato senza sosta per garantire a tutti un assaggio della specialità simbolo di Castelfranco Emilia.

"È stato un bel momento di festa – aggiunge Degli Angeli – e speriamo che i nostri tortellini portino fortuna anche alle ragazze e ai ragazzi del Modena Volley, così come era successo l’anno scorso con il Modena Calcio, che si è poi salvato in campionato". L’associazione, intanto, è già pronta per un nuovo impegno: oggi e domani La San Nicola sarà protagonista a Bologna, a Palazzo Re Enzo, dove presenterà anche il libro di Luca Degli Angeli "Rigorosamente in brodo di cappone", sui 50 anni della Sagra del Tortellino.

m.ped.