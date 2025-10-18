Sos case popolari
Alessandro Caporaletti
Sos case popolari
Modena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gli 007 della storiaCaso VildozaRaccolta differenziataRagazzino mortoFunerali carabinieriSagre in Emilia Romagna
Acquista il giornale
CronacaSport e tortellini sotto rete. La San Nicola cucina al PalaPanini
18 ott 2025
MARCO PEDERZOLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Modena
  3. Cronaca
  4. Sport e tortellini sotto rete. La San Nicola cucina al PalaPanini

Sport e tortellini sotto rete. La San Nicola cucina al PalaPanini

L’associazione ha fatto assaggiare il piatto tipico in occasione della presentazione delle squadre di volley.

L’associazione ha fatto assaggiare il piatto tipico in occasione della presentazione delle squadre di volley.

L’associazione ha fatto assaggiare il piatto tipico in occasione della presentazione delle squadre di volley.

Per approfondire:

Serata di sport e sapori della tradizione al PalaPanini di Modena, tempio della pallavolo gialloblù, dove l’associazione La San Nicola, che organizza ogni anno la Sagra del Tortellino Tradizionale di Castelfranco, ha fatto assaggiare i suoi celebri tortellini alle squadre maschili e femminili del Modena Volley, in occasione della presentazione ufficiale ai tifosi. "Abbiamo servito una cinquantina di chili di tortellini – racconta Gianni Degli Angeli, presidente della San Nicola – tutti si sono complimentati". All’evento hanno partecipato atleti, dirigenti e tantissimi tifosi: oltre un migliaio di persone hanno affollato il palazzetto per applaudire i giocatori e le giocatrici gialloblù. In cucina, tre sfogline e cinque collaboratori hanno lavorato senza sosta per garantire a tutti un assaggio della specialità simbolo di Castelfranco Emilia.

"È stato un bel momento di festa – aggiunge Degli Angeli – e speriamo che i nostri tortellini portino fortuna anche alle ragazze e ai ragazzi del Modena Volley, così come era successo l’anno scorso con il Modena Calcio, che si è poi salvato in campionato". L’associazione, intanto, è già pronta per un nuovo impegno: oggi e domani La San Nicola sarà protagonista a Bologna, a Palazzo Re Enzo, dove presenterà anche il libro di Luca Degli Angeli "Rigorosamente in brodo di cappone", sui 50 anni della Sagra del Tortellino.

m.ped.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

EventiCibo