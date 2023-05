Sport e turismo, la sfida si infiamma

Tensione e profumo di sfida, velatamente mascherati da un costante rispetto reciproco, sono traspirati al primo faccia a faccia tra i tre candidati a sindaco di Serramazzoni: Giorgio Zanoli, Simona Ferrari e Claudio Bartolacelli, organizzato dalle associazioni di categoria Cna, Lapam, Confcommercio e Confesercenti venerdì sera presso la scuola alberghiera, alla presenza di circa 150 persone. Sebbene il format del confronto non abbia lasciato libertà di ‘botta e risposta’ ai candidati, sono emersi diversi temi da tutte e tre le parti, oltre ad un paio di piccole ‘punzecchiature’.

La serata è partita dal turismo in declino a Serramazzoni, che in pochi decenni ha perso 6 alberghi su 7, e su come possa essere rilanciato. Tutti e tre i candidati hanno sottolineato la vocazione prettamente turistica del territorio: per Bartolacelli, Serra in futuro dovrà puntare sempre più ad un turismo ecosostenibile legato soprattutto alle grandi strade storiche (via Vandelli e via Romanica-Imperiale); Simona Ferrari ha evidenziato la necessità di organizzare eventi per richiamare visitatori, oltre a guardare a Maranello e al Cavallino. "Servono idee, ma certamente anche denaro – ha ridimensionato Zanoli –: bisogna saper organizzare e pubblicizzare". Altro nodo ha riguardato lo sport, con le strutture sportive comunali in difficoltà: campi da tennis chiusi, piscina chiusa, palazzetto occupato dalle scuole e campo da calcio ancora senza un gestore. Ferrari ha detto di aver già dialogato con i gestori dei centri Fit, che sarebbero disponibili a trattare per un ritorno a Serra, e ha lanciato l’idea di avviare uno studio di fattibilità per la realizzazione di una nuova piscina comunale scoperta.

A tal proposito, Bartolacelli ha indicato come luogo per la nuova piscina la zona della Fondaccia, cercando di intercettare sia fondi pubblici regionali che privati. Palazzetto dello sport rimasto, come detto, senza scuola di pallavolo poiché attualmente utilizzato per le aule della materna: ecco che dallo sport si è arrivati al tema più ‘caldo’ della campagna elettorale, ovvero le scuole. Se Bartolacelli e Ferrari puntano a terminare al più presto il cantiere avviato alla Bastiglia, Zanoli ha rilanciato l’idea di recuperare le scuole in centro: "La posizione di Ligorzano la trovo decentrata. Tornare in centro sarebbe positivo sia per i ragazzi che per i commercianti, ma bisognerà valutare fattibilità e disponibilità economica". Dopo un’ora di confronto estremamente sereno, ecco che sono arrivate le punzecchiature. Il tema era quello dell’Unione dei Comuni, con cui Serra sembra essere sempre più ai ferri corti: "In Unione è 4 anni che c’ un presidente che non è stato votato - ha detto Bartolacelli riferendosi a Gian Battista Pasini, sindaco di Lama -. Noi questo modello non lo condividiamo".

Secca la replica di Ferrari verso Bartolacelli: "Bene far sentire la nostra voce, ma prima è necessario partecipare alle giunte in Unione". Disponibilità al dialogo ha chiesto, a più tratti, Giorgio Zanoli, che poi ha ricordato la necessità urgente di intervenire su alcuni cimiteri malmessi. Nel finale, messe più volte le mani avanti sulle limitate disponibilità economiche delle casse comunali, Zanoli ha poi manifestato il suo ‘I have a dream…’: "Comincerei a parlare di nuovo con alcune famiglie che hanno fatto la fortuna di Serramazzoni, come la famiglia Neri, per capire se abbiano ancora voglia di scommettere su Serra".

Assoluta priorità di Bartolacelli è la conclusione delle scuole, anche se l’idea è quella di "lasciarle in futuro anche a Riccò e San Dalmazio, in vista dello sviluppo di nuove attività produttive ecosostenibili nell’area tra San Dalmazio e le Borre". Cosa fare nei primi 6 mesi di mandato? "Occorre ridare serenità al territorio - ha chiosato Simona Ferrari -. Il malcontento è palpabile e noi rappresentiamo un cambiamento radicale".

Riccardo Pugliese