Sport Excellence. Premiati sette atleti con borse di studio

Presso il Cus Mo.Re si è svolta, alla presenza di atleti, docenti e rappresentanti istituzionali, la cerimonia di premiazione dei vincitori dei riconoscimenti ’Mattia Dall’Aglio’, ’Luciano Landi’ e ’SAU Group’. I premi valorizzano il doppio impegno di studentesse e studenti Unimore che eccellono sia nello sport che nello studio. Durante l’evento sono stati inoltre menzionati, con il ’Premio di studio Unimore Sport Excellence’ oltre 100 atleti che rappresenteranno l’Ateneo alle finali dei Campionati Nazionali Universitari, in programma ad Ancona dal 24 maggio al 1° giugno.

Il Premio Mattia Dall’Aglio – istituito in memoria dello studente e sportivo scomparso nel 2017 – ha assegnato una borsa di studio da 2500 euro a quattro studenti. Vivian Otoibhi Osagie, campionessa nel lancio del peso, è iscritta a Infermieristica. Marco Butturini, rugbista, frequenta la Magistrale in Ingegneria Meccanica. Matteo Grisendi, cestista, studia Ingegneria Meccatronica. Alessandro Pasquinucci, medaglia d’oro Cus Mo.Re nei 5000 metri, è studente di Ingegneria Civile.

Il Premio Luciano Landi, intitolato allo storico direttore tecnico sportivo e allenatore dell’Associazione Amici del Nuoto dei Vigili del Fuoco, è andato a Francesca Maniero, campionessa italiana di hockey su pista e studentessa di Giurisprudenza, e a Federica Pansini, atleta dell’Esercito e iscritta a Scienze Tecniche Psicologiche. Il Premio Sau Group, sostenuto da quattro anni dall’omonima azienda, è stato invece conferito a Giulia Bozzoli, pallavolista, medaglia d’argento ai CNU 2024 e studentessa in Assistenza Sanitaria.

"L’impegno dell’Ateneo verso lo sport è quasi una quarta missione", ha sottolineato il Direttore generale unimore Luca Chiantore. "L’Università non si limita a didattica, studio e ricerca, ma promuove anche la crescita emotiva, sociale e la salute di studenti e cittadini. Lo sport educa al lavoro di squadra, alla resilienza e a competenze spendibili nella vita e nella professione".

L’impegno congiunto di Unimore e Cus Mo.Re si concretizza anche nelle nuove strutture sportive, moderne ed efficienti, e nella presenza di atleti di altissimo livello nelle competizioni universitarie. "Ringraziamo anche le società sportive che li formano e ce li affidano, spesso in momenti delicati della stagione", ha concluso Chiantore. Con oltre 130 tra atleti e tecnici in partenza per Ancona – dall’atletica al nuoto fino agli scacchi – il Cus Mo.Re è, insieme al Cus Parma, l’unico ad aver qualificato ben cinque squadre ai Nazionali: Pallavolo maschile e femminile, Calcio a 11, Rugby a 7 e Pallacanestro.

