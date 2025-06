Sport, fondi dalla Regione per il palazzetto

Arrivano dalla Regione contributi per il completamento del Palazzetto Enzo Ferrari di Carpi, al cui interno si trova la palestra dell’istituto superiore Meucci. Nello specifico si tratta di quasi 500 mila euro. Si tratta di un importante risultato nell’ambito del bando regionale per l’impiantistica sportiva: la Provincia di Modena ha ottenuto, infatti, questo finanziamento dalla Regione relativo all’intervento complessivo di 720 mila euro sul Palazzetto Ferrari. Questo, grazie a un progetto costruito in stretta collaborazione con il Comune di Carpi, che ha sostenuto e promosso l’intervento fin dalle fasi preliminari.

Il contributo dei 500 mila euro rientra tra i 20,5 milioni di euro stanziati dalla Regione Emilia-Romagna per sostenere l’impiantistica sportiva in tutta la regione, movimentando investimenti complessivi che sfiorano i 40 milioni. Entrando nello specifico, i lavori, che si inseriscono nel più ampio progetto di riqualificazione già avviato dalla Provincia con risorse del PNRR e ormai in fase di completamento, prevedono opere di completamento e adeguamento funzionale per la struttura, come la sostituzione del pavimento sportivo, il rifacimento dei servizi igienici, l’allestimento di una sala studio e conferenze a servizio dell’istituto Meucci e ulteriori interventi al fine di garantire la capienza della struttura fino a 500 persone.

"Continua in questo modo il percorso di riqualificazione di questo importante spazio dello sport cittadino, grazie alla stretta collaborazione con la Provincia di Modena, proprietaria del Palazzetto Ferrari e che sta svolgendo i lavori - commenta l’Assessora alla Sport Mariella Lugli -. Il Comune di Carpi ha deciso, in accordo con la Provincia, di non partecipare al bando così da avere risorse concentrate su questo intervento e lavorare insieme per un obiettivo comune. Si rinforzerà così il polo sportivo della zona, che sta vedendo sorgere anche la nuova palestra polifunzionale, finanziata con il PNRR e che sarà completata entro l’estate del 2026". Anche il sindaco Riccardo Righi interviene sul punto: "Ringrazio la Regione Emilia-Romagna per questo sostegno concreto e il Presidente della Provincia Fabio Braglia per le risorse che ha ottenuto, dimostrando attenzione per questi spazi, utilizzati non solo dalle associazioni sportive cittadine ma anche – conclude il sindaco Righi – dall’adiacente istituto superiore e da altre scuole di Carpi".

