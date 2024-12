Sport, giovani e solidarietà. Il Panathlon in campo : "Vietato arrendersi"

E’ stato il meraviglioso salone d’onore del Palazzo Ducale ad ospitare, venerdì sera, la festa degli auguri del Panathlon Club Modena. Ad aprire la serata è stato il generale Davide Scalabrin, comandante dell’Accademia Miitare, che ha dato il benvenuto ai molti soci e ospiti di quello che da anni è un appuntamento imperdibile.

A prendere la parola è stata poi la presidente del Panathlon Modena Maria Carafoli che ha ricordato gli ultimi importanti progetti sostenuti dal club nel 2024, "un anno dove ad essere protagonista è stata la solidarietà". Lungo l’elenco dell’attività del Panathlon: le tre borse di studio per studenti del Liceo scientifico indirizzo sportivo Tassoni di Modena, le otto borse di studio sportive per altrettanti giovani atleti della Panaro Modena, il sostegno confermato anche per quest’anno al Gruppo Sportivo Sen Martin, alla Squadra Arcobaleno del Modena FC e all’Invicta Skate Modena, il progetto ’Non mollare mai 2.0’, creato per favorire la partecipazione ai gruppi sportivi scolastici, progetti come sempre con un’attenzione particolare all’inclusione, alla pratica sportiva di base e giovanile. Un valore, quello sociale legato allo sport come tratto distintivo della comunità modenese, sottolineato anche dagli ospiti istituzionali intervistati da Paolo Reggianini: il sindaco Massimo Mezzetti e il neo consigliere regionale Gian Carlo Muzzarelli (che ha letto un messaggio di saluto del nuovo presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale) seduti allo stesso tavolo e l’assessore allo Sport Andrea Bortolamasi. Tra gli ospiti presenti anche l’assessora del Comune Alessandra Camporota con deleghe tra le altre a Sicurezza, Coesione Sociale, Volontariato e Terzo Settore, il presidente della Camera di Commerio Giuseppe Molinari, Elisabetta Manuzzi Forghieri, tanti rappresentanti dello sport modenese, dal pilota Andrea Bertolini ad Antonio Panini, dal presidente del Consorzio Cimone Luciano Magnani al presidente di Aci Modena e della Figc provinciale Vincenzo Credi, da Christian Storci di Modena Volley, società rappresentata anche dal direttore generale Andrea Sartoretti e dal direttore operativo Elisa Bergonzini, al presidente di Hockey Amatori Modena 1945 Andrea Malagoli. Con loro i direttori di Gazzetta di Modena (Andrea Berti), Resto del Carlino Modena (Barbara Manicardi) e Trc (Ettore Tazzioli), in rappresentanza della stampa modenese. L’evento, che ha visto nella parte finale un intrattenimento musicale che ha visto sul palco nelle vesti di musicista il socio Panathlon Gustavo Savino insieme al cantante Davide Cambi, si è poi concluso con gli auguri in vista delle festività natalizie ormai alle porte e un arrivederci alle prossime iniziative Panathlon nel nuovo anno.