Sport, Modena perde colpi. Siamo al top per le società ma va male la formazione

Perde due posizioni in Italia rispetto al 2023, scendendo dal 24° al 26° posto, ma rimane terza in Emilia Romagna. E’ la fotografia della provincia di Modena data dall’indice di sportività che misura la qualità e la diffusione dello sport a livello provinciale, realizzato da Pts (società di consulenza strategica e direzionale) e dal Sole 24 ore e giunto alla diciottesima edizione.

CONFRONTI. Modena dunque scende di due gradini, dal 24° al 26° posto, in una classifica generale guidata quest’anno da Bergamo, che con un balzo di 6 posizioni ha scalzato dal trono Trento, ora seconda, mentre il podio è completato da Genova con un poderoso +10 rispetto al 2023. Per avere la prima provincia emiliano romagnola bisogna scendere all’8° posto (confermato) di Bologna, che precede Rimini, scivolata dal 17° al 19° posto, mentre il terzo posto di Modena consolida lo stesso podio regionale di 12 mesi fa. SQUADRA. Fra le quattro categorie che formano l’indice Modena brilla negli "sport di squadra", dove è al 16° posto generale e all’interno dei singoli indicatori addirittura al 4° posto in Italia per partecipazione e risultati della stagione 2023-24 nel calcio dilettantistico, al 10° per i risultati della pallavolo (nonostante l’assenza delle donne in massima serie) e all’11° posto per la presenza di club in sedi diverse dal capoluogo (grazie a Sassuolo e Carpi in B e C nel calcio), mentre precipita addirittura al 74° posto per i risultati del basket.

SOCIALE. Altro dato interessante è quello della categoria "sport e società" (ovvero le relazioni dello sport con l’economia e la realtà sociale) dove la nostra provincia è 25esima, ma brilla con un 3° posto nazionale per musei, società centenarie, medaglie olimpiche e soci Panathlon e con un 5° posto per imprese, addetti e fiere, dato che sicuramente nel 2025 scenderà visto l’addio di "Skipass". Sempre in questa categoria "sociale" da registrare il pessimo 88° posto (quindi nelle ultime 20 posizioni nazionali) per corsi universitari, licei sportivi e immatricolati in scienze motorie, il 71° per impianti per il turismo sportivo e il 78° per società e discipline paralimpiche praticate. STRUTTURA. Un po’ peggio (29° posto) va nella categoria "struttura sportiva", dove Modena coglie un ottimo 4° posto per iscritti agli enti di promozione sportiva (Csi, Libertas, Uisp, Aics, Csen e Acsi) e il 14° posto per i risultati maschili alle Olimpiadi parigine (40° posto per i risultati delle donne, 48° per quelli paralimpici), risultato però solo al 51° posto per finanziamenti pubblici e privati di progetto sportivi Pnrr.

INDIVIDUALI. Fra le quattro categorie quella degli "sport individuali" è quella in cui la nostra provincia è più indietro, al 34° posto: fra i nove indici eccelliamo solo nei motori (società e risultati in auto, moto e motonautica) dove siamo secondi, mentre scivoliamo al 98° posto per canoa, canottaggio e vela.

Davide Setti