Sport, nuove risorse per migliorare le polisportive "Spazi funzionali alle attività aggregative"

Creare una nuova struttura sportiva-ricreativa per bambini e spazi funzionali alle attività aggregative e sociali delle giovani generazioni e intervenire sugli impianti per favorire il risparmio energetico e il confort ambientale. Sono gli obiettivi principali dei due progetti di qualificazione delle strutture in diritto di superficie o in concessione patrimoniale alle associazioni sportive e alle polisportive modenesi effettuati dalla Polisportiva Forese nord di via Albareto e alla Polisportiva San Faustino – Circolo Arci per i quali il Comune di Modena ha previsto uno stanziamento complessivo di 100mila euro. "L’attenzione dell’Amministrazione nei confronti delle polisportive rimane elevata – commenta l’assessora Baracchi – con l’obiettivo di contribuire a rendere gli impianti sempre più attrattivi, efficienti, sicuri e adatti allo sport. Luoghi dove la comunità trova una risposta al diritto di fare sport e dove si sviluppano benessere e socialità".