Sport per famiglie in difficoltà Contributi per 14mila euro

Ammontano a 14mila euro i contributi erogati alle famiglie fioranesi che hanno richiesto il voucher per lo sport 2022. Sono state infatti 73 le domande ammesse al contributo, tra cui 7 di nuclei familiari con la presenza di quattro o più figli o di figlio con disabilità tra i 6 e i 26 anni, a cui era riservata una priorità fino al 25% del budget disponibile. L’Amministrazione aveva messo a disposizione risorse proprie, raddoppiando il contributo che storicamente si attestava sui 6mila euro: "due anni fa il contributo è stato accompagnato da un contributo regionale, ma dal 2021 – spiega l’assessore allo Sport Monica Lusetti – per non abbassare quanto stanziato nel 2020 insieme alla Regione, abbiamo sempre utilizzare risorse aggiuntive comunali per coprire più richieste possibili. Le richieste, negli ultimi anni, sono infatti cresciute, ma come Amministrazione vogliamo continuare a investire in questo senso, perché nessun bambino debba lasciare lo sport per motivi economici. È un aspetto troppo importante per la crescita e lo sviluppo della persona, per cui continueremo a sostenerlo nei modi in cui sarà possibile."