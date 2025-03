Sport per gli under 16: "Fondi fino a 150 euro per i corsi collettivi"

Via alla 15° edizione del bando del Comune ’SoSport’, iniziativa volta a sostenere la pratica sportiva dei ragazzi dai 6 ai 16 anni finanziando l’iscrizione a corsi sportivi collettivi. Nata nel 2009 in concerto fra Comune, Fondazione Modena, Bper e CoopAlleanza 3.0, l’iniziativa ha già contribuito con quasi un milione di euro a supportare l’attività sportiva di oltre settemila ragazzi. Anche quest’anno, fino a esaurimento fondi, SoSport contribuirà a sostegno delle famiglie richiedenti, residenti sul territorio e con un reddito Isee inferiore a 12.000 euro, con un massimo di 150 euro ad atleta iscritto questa stagione (2024/2025) a un corso o attività legati allo sport. Le domande potranno essere presentate dal 24 marzo al 14 aprile all’indirizzo www.portalecittadino.comune.modena.it. Novità di quest’anno è la possibilità per chi ne avesse bisogno di rivolgersi gratuitamente ai Centri di Aggregazione e Sportivi aderenti all’iniziativa (info presenti sul sito) che offriranno assistenza burocratica "per rendere ancora più capillare e agevole l’iniziativa", commenta l’assessore allo sport e alle politiche giovanili Andrea Bortolomasi. "Con questa -e altre iniziative rivolte al sociale- si sottolinea l’importanza dello sport sia a livello cittadino, dove ha fatto la storia"" continua ""sia come volontà che i valori dello sport siano accessibili a tutti, inclusivi e aperti, come ora sancito anche dalla costituzione. L’attività sportiva è una parte vitale per la comunità e aiuta a educare, creare consapevolezza, crescere e prevenire situazioni di degrado. Con i contributi messi a disposizione vogliamo sottolineare come lo sport sia anche inclusivo"" conclude l’assessore. Sostiene il programma anche la Bper, rappresentata ieri dal responsabile territoriale al retail Gianluca Cozza per il quale "oggi la Banca è un attore di primo piano sul palcoscenico finanziario nazionale, ma non dimentichiamo mai che è nata a Modena: per questo siamo felici di contribuire ancora una volta al supporto e alla valorizzazione del territorio che ci ha dato i natali e al quale siamo legati"". Della stessa idea è anche Marcello Cappi, consigliere e voce di CoopAlleanza 3.0, per cui ""i nostri valori sono coerenti con quelli di questa iniziativa: salute, attività, supporto ai giovani e al coinvolgimento sociale. Per questo siamo felici di contribuire con l’1% delle vendite".