Sport, salute e impegno sociale. Run 5.30, tutti di corsa all’alba: "Insieme per il cambiamento"

Come da tradizione, il 6 giugno il parco Novi Sad sarà tappa di partenza e arrivo della 5.30 Run. Il progetto, nato a Modena nel 2009, tocca nel tour 2025 ben 11 città, tra cui due nel Regno Unito: Liverpool e Nottingham. "Il motto di quest’anno è Imagine – commenta Sabrina Severi, biologa nutrizionista e ideatrice, insieme a Sergio Bezzanti, della 5.30 Run –, il nostro invito ai partecipanti è immaginare il mondo che vorrebbero e farsi parte attiva del cambiamento".

Il tracciato di 5 km della corsa non competitiva (o camminata) l’anno scorso ha visto 7.000 partecipanti, molti dei quali studenti.

L’iniziativa rientra nel progetto "10 mila passi insieme" promosso da Ginger SSD e Panathlon, volto a sensibilizzare i giovani sull’importanza del movimento come stile di vita salutare, insieme a buone abitudini e corretta alimentazione.

"Anche per questo non si vedranno merendine all’arrivo. Ai partecipanti saranno offerte ciliegie" spiega Maria Carafoli, presidente del Panathlon Club di Modena.

"Un dono della Fondazione Hospice Dignità per la Vita di Cristina Pivetti, iniziativa portata avanti da familiari e amici della ragazza scomparsa nel 2017, che si impegna a Baggiovara nel garantire cure palliative, supporto e accoglienza ai pazienti in fase avanzata della malattia". Le ciliegie in eccedenza saranno donate a piccole realtà locali delle città ospitanti.

Le iconiche magliette della 5.30 (magenta, quest’anno) in più, andranno alla Protezione Civile. Inoltre, con il "Progetto Scuola", per ogni iscritto sarà devoluto un euro alle scuole per l’acquisto di materiale sportivo.

"Anche i partecipanti potranno fare la loro parte – conclude Maria Carafoli – con una donazione online o sul posto alla Fondazione Hospice dedicata a Cristina Pivetti". Per partecipare, occorre presentarsi al parco Novi Sad entro le 5.30 del 6 giugno (lato Università di Economia e Commercio), indossando la maglietta e scarpe comode.

Le iscrizioni (costo 15 euro) si effettuano online su www.run530.com o presso la sede del Panathlon Club, in Viale dello Sport 29, dentro al PalaPanini, dalle 10 alle 18.

Nello stesso luogo si potranno ritirare le magliette.

"L’idea dell’evento è nata dalla voglia di vivere la città nella luce e nella quiete che solo il primo mattino sa offrire" conclude Severi.

"Grazie al sostegno delle istituzioni e all’entusiasmo dei cittadini, oggi la 5.30 è diventata un appuntamento fisso per Modena, e non solo".

Per il suo impegno sociale, la sostenibilità e il basso impatto ambientale, la 5.30 Run è in linea con i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU, ed è stata insignita delle medaglie al merito della Croce Rossa Italiana e dell’Ordine dei Cavalieri di Malta.