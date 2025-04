Sport tra lealtà e rispetto. Sottoscritta la Carta del comportamento

La Giunta comunale di Fiorano ha deliberato l’adesione alla Carta Etica dello Sport approvata dalla Regione Emilia-Romagna nel 2022. Si tratta di "un codice di comportamento rivolto a tutti gli Enti e soggetti a vario titolo interessati all’attività motoria e sportiva, ed in particolare agli atleti praticanti, sia a livello agonistico che amatoriale, appartenenti a qualsiasi fascia di età, sia normodotati che diversamente abili, ai tecnici, allenatori e dirigenti sportivi, alle famiglie, ai genitori ed accompagnatori in genere ed agli spettatori, nonché alle Pubbliche Amministrazioni ed alle Istituzioni scolastiche e sportive".

E’ ispirata a principi come il rispetto degli altri, lo spirito di squadra e il senso di solidarietà, lealtà e onestà, il valore delle regole e promuove la cultura della legalità nello sport e del suo valore educativo, recepiti in toto dal Comune attraverso la sottoscrizione della ‘Carta’ attraverso la quale, chiarisce l’assessore Luca Busani, "vogliamo ribadire il valore socio-sanitario-educativo dell’attività motoria, e portare al centro di essa i concetti di sostenibilità e, soprattutto, di solidarietà". La conoscenza della Carta Etica sarà diffusa presso tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella attività fisica e motoria sul territorio fioranese e sarà sottoposta per l’adesione a chi gestirà gli impianti sportivi comunali.

s.f.