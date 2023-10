Sportallinclusive, oggi l’open day. Alle Paoli il divertimento è per tutti

Riapre con una grande festa il progetto Sportallinclusive di Sportmore che da diversi anni unisce persone con differenti abilità attraverso il linguaggio comune dello sport. Questa sera dalle 18 alle 19.30, la palestra delle Scuole Pasquale Paoli di viale Reiter 81 ospita un open day per inaugurare la nuova stagione sportiva con la partecipazione dell’onorevole Daniela Dondi. È previsto anche l’intervento di un rappresentante del Coni e di una delegazione della Medicina dello Sport, con cui Sportmore ha siglato una convenzione. "Siamo una società piccola – spiega Roberto Tondelli, responsabile della comunicazione di Sportmore – ma stiamo compiendo moltissimi sforzi per crescere, includere più ragazzi e coinvolgere maggiormente la comunità. Da quest’anno abbiamo inserito una psicologa e una nutrizionista nel progetto Sportallinclusive: vogliamo sostenere in maniera sempre più attenta i nostri atleti". Attualmente l’iniziativa, ideata dalla professoressa Alessandra Iotti, coinvolge oltre 40 persone, quasi tutte adulte, con disabilità prevalentemente cognitive. "Questa sera – prosegue Tondelli – partecipa alla festa anche la Csd Jacques Maritain, una società amica con cui collaboriamo da tempo, per giocare una partita di pallavolo con la partecipazione di atleti normodotati e con disabilità: lo scopo fondamentale di Sportallinclusive è l’aggregazione sociale di persone con differenti abilità". "Tutte le nostre attività – conclude Tondelli – servono a promuovere l’inclusione sociale e sensibilizzare la cittadinanza: siamo aperti a tutti coloro che desiderino conoscere da vicino il nostro progetto e i suoi protagonisti".

Jacopo Gozzi