Sportello sociale, aiuti ai più fragili. Lo scorso anno 3500 accessi

Oltre 3500 accessi allo Sportello Sociale, e 1100 persone seguite. E’ la sintesi delle azioni poste in essere, nel 2024, dai servizi sociali formiginesi che restituiscono il quadro di un sistema capace di rispondere ai bisogni dei più fragili. Tra i 1100 soggetti seguiti, infatti, ci sono 474 anziani, 233 famiglie con minori e 191 disabili, mentre l’assistenza domiciliare ha coinvolto 77 anziani e 28 persone con disabilità ed il trasporto sociale ha supportato 114 persone, facilitando l’accesso a cure e servizi essenziali. Oltre 150 (156, per la precisione) i bambini e ragazzi seguiti dal Servizio Tutela Minori, con 14 in affido familiare e 6 ospitati in comunità residenziali. "Il nostro impegno non si ferma: vogliamo continuare a costruire una comunità solidale, in cui nessuno resti indietro. Lavoriamo per un welfare che non solo risponda ai bisogni, ma che sia in grado di stare vicino alle persone", ha detto l’assessore alle politiche sociali Armando Pagliani (nella foto), i cui uffici hanno lavorato, e parecchio, anche per arginare l’emergenza-casa. A Formigine ci sono infatti 133 alloggi di edilizia residenziale pubblica.