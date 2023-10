Sportello sociale Fiom alla Bosch di Nonantola

Apre oggi, e sarà in funzione ogni martedì della settimana, lo sportello sociale presso la Bosch Rexroth di Nonantola. A dare vita a questa iniziativa è la Rsu Fiom Cgil Bosch, che nella saletta sindacale dell’azienda, ogni martedì dalle 12 alle 14, "sarà a disposizione delle lavoratrici e dei lavoratori – spiega lo stesso sindacato – per dare un primo supporto alla crescente necessità di ricevere tutele individuali". Ancora, il sindacato spiega: "L’iniziativa parte da poche, ma importanti considerazioni: quante volte una lavoratrice o un lavoratore ha avuto dubbi sulla maturazione delle proprie ferie o permessi? Quante volte ha avuto dubbi sull’entità economica o sul funzionamento dei congedi facoltativi? Domande queste che, sommate a molte altre, sono all’ordine del giorno in un’impresa che nei suoi tre stabilimenti di Nonantola, Pavullo e Vezzano (Reggio Emilia) conta ben oltre mille dipendenti". Valerio Vanzini, funzionario Fiom Cgil Castelfranco Emilia, commenta: "Le risposte a queste domande, attraverso il tam-tam con i delegati o attraverso l’accesso alle sedi territoriali della Cgil sono sempre arrivate. Ora però, in un’azienda che vanta le dimensioni occupazionali sopra citate, si vuole fare un passo avanti, portando l’attività della tutela individuale all’interno del luogo di lavoro".