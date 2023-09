"Spostare il mercato? Valutiamo"

"L’area di piazza dell’Alpino risulta molto appetibile e l’idea di compattare il mercato ci piace molto, ma allo stesso tempo dobbiamo essere sicuri che ci sia lo spazio per tutti gli esercenti attuali del residuo di via Mercato e di piazza Montecuccoli: non possiamo e non vogliamo lasciare fuori nessuno". Così il vicesindaco Alessandro Monti replica alle critiche degli ambulanti del mercato di Pavullo, insoddisfatti per i posteggi collocati nella piazza davanti al Comune. "La richiesta di spostamento da piazza Montecuccoli è stata formalizzata da tempo, ma la stessa attenzione va data a chi ancora oggi ha la bancarella in via Mercato tra il ‘Lampione’ e via Manni: si sono create due situazioni isolate a cui intendiamo dare una risposta equa e dignitosa - aggiunge Monti -. Per valutare la ridistribuzione degli ambulanti in centro storico, era stato in primis valutato l’affidamento di un ricalcolo complessivo ad una ditta esterna. Tuttavia, le ingenti spese richieste hanno portato a preferire uno studio ‘fatto in casa’. Stiamo perciò ultimando le misurazioni, dopodiché saremo pronti a intavolare formalmente il dialogo. Inoltre, desideriamo tenere conto che il mercato del sabato è un elemento di forte attrazione e valore aggiunto anche per gli esercenti del centro".

r.p.