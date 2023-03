"Spostate il Polo sanitario" Nuova protesta dei residenti

Nuove proteste con striscioni appesi ai balconi contro la collocazione della Casa della comunità che, entro la fine del 2025, dovrà sorgere sul campetto da calcio di Serra di Porto, tra via Stefani e via Coppi. Il comitato di residenti – un centinaio di persone – si è dato di nuovo appuntamento ieri presso il terreno in questione, appena prima che in consiglio comunale venisse bocciata la terza mozione (dopo che a maggio 2022 il testo era passato all’unanimità) della minoranza, per chiedere di cercare un’altra collocazione alla struttura socio-sanitaria di cui l’Ausl ha già in mano il progetto definitivo. Le criticità denunciate da cittadini e minoranza sono, come ormai noto, la carenza di parcheggi, la viabilità e la cementificazione di uno spazio verde. Nonostante ciò, non mancherebbe anche chi la pensa diversamente: ieri, infatti, sul gruppo facebook ‘L’Eco del Frignano’ è apparsa una lettera anonima che critica il comitato. Ma i residenti scesi a protestare annunciano di non volersi fermare: "Speriamo ancora in un dietrofront della Giunta – sottolinea Alessandra Gianelli, referente del comitato –. Abbiamo più volte chiesto di valutare, accanto ad altre proposte, l’acquisizione di un terreno di fianco all’area dove sarà realizzata la Casa del volontariato (di fronte al campo sportivo Galloni, ndr). Ma non è mai stato preso in considerazione e ad inizio ottobre 2022, quando i proprietari l’hanno reso disponibile, il sindaco ha detto che era ormai troppo tardi". "Queste mozioni servono ad esasperare gli animi – replica il sindaco Davide Venturelli –. Richiedere un cambiamento dell’area in questo momento equivale a far fallire anche i 47 progetti presentati dalla Regione per le altre case della comunità: il termine per ogni modifica, che nessuno ha mai smentito, era il 28 febbraio 2022. Occorre andare avanti per poter dotare il nostro paese di una struttura a beneficio di tutti". Di altro parere è il consigliere Graziano Pattuzzi: "Non è vero che ormai è tutto deciso: con l’aumento dei prezzi non ci sono più abbastanza soldi per costruire tutte le strutture, il progetto dovrà essere per forza rimodulato e i tempi si allungheranno".

Riccardo Pugliese