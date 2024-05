"Spostati 400 ingegneri. Ora quale futuro?"

"Stellantis è chiamata a rispondere ai gravi interrogativi che pesano sulla Maserati e sul centro ricerca di Modena". Lo evidenzia il Pd in Regione Emilia-Romagna, dopo il trasferimento di 400 ingegneri dall’Innovation Lab della Maserati dalla torre di via Emilia Ovest. La riorganizzazione, in sostanza, segue l’avvio della cassa integrazione degli operai da dicembre, i contratti di solidarietà anche nelle prossime settimane, gli esuberi su base volontaria annunciati ad aprile. "Tutte notizie che non fanno che aumentare la preoccupazione circa le prospettive di produzione nella sede modenese della Casa del Tridente", puntualizza la consigliera regionale dem Palma Costi (foto). La chiusura dell’Innovation Lab, con dimezzamento e spostamento dei dipendenti e delle tecnologie in via Ciro Menotti, "non può che far dubitare sulla reale volontà di Stellantis di dare prospettive a Maserati. Si rischia infatti di svuotare completamente la torre del grande edificio ex, come l’ex Maserati a Grugliasco, ora in vendita".