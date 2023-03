Spray al Notte Tempio Condannati a tre anni i due ragazzi stranieri che seminarono panico

di Valentina Reggiani

Avevano scatenato il panico in pochi secondi, rischiando di provocare una strage, come quella accaduta alla Lanterna Azzurra di Corinaldo, nel dicembre del 2018. Ieri mattina in tribunale a Modena i due giovani amici, un albanese di 23 anni ed un filippino di 25, accusati di aver spruzzato spray al peperoncino all’interno del locale Notte Tempio di via Nicolò Biondo, nella serata del 20 marzo dello scorso anno, sono stati condannati a tre anni di carcere. I due imputati sono stati giudicati con rito abbreviato per i reati di rapina aggravata e lesioni. Concesse però le attenuanti generiche: infatti gli imputati hanno nel frattempo risarcito una delle vittime e in carcere, dove sono rinchiusi dall’arresto effettuato dalla squadra mobile, hanno iniziato a lavorare e studiare. Quella notte, quando i due imputati entrarono nel locale con le note e pericolose intenzioni, spruzzarono lo spray al peperoncino con l’intento di rapinare i presenti mentre Tantissimi giovani ballavano in pista, sulle note della musica di un noto dj. Inevitabilmente si era subito scatenato il caos: i tanti minori presenti, così come gli altri ragazzi spaventati si erano diretti verso le uscite, dal momento che l’aria era diventata irrespirabile.

Subito dopo un gruppo di ragazzi si era reso conto di essere stato appena rapinato delle collanine: i due giovanissimi malviventi, infatti, avevano strappato dal collo delle vittime cinque collanine in oro, per poi tentare di darsi alla fuga. Gli operatori della sicurezza avevano subito allertato i sanitari del 118 e le forze dell’ordine: sul posto erano accorsi gli agenti della volante così come i colleghi della squadra mobile. Contestualmente erano scattati i sistemi di sicurezza, che avevano diffuso nell’ambiente una particolare ‘nube’ utile a contrastare lo spray urticante. Alcuni giovani presenti erano riusciti ad identificare uno dei responsabili del gravissimo gesto e a trattenerlo fino all’arrivo della polizia. Gli agenti della mobile avevano poi lavorato tutta la notte per ricostruire quanto accaduto e individuare, pochissime ore dopo l’episodio, il complice anche attraverso l’analisi dei filmati di videosorveglianza del locale. Diversi ragazzini erano stati più visitati in ospedale avendo riportato problemi respiratori legati all’inflazione dello spray.

Al pronto soccorso erano finiti ben cinque giovanissimi clienti del locale, ai quali erano state diagnosticate dispnea transitoria, capogiri e bruciore agli occhi. Altri giovani, all’arrivo dei soccorsi, si erano presentati in stato di choc a causa del comprensibile spavento. Quella sera, infatti, si era ‘sfiorata’ la tragedia. Ieri, alla fine, nei confronti dei due giovani rapinatori sono state emesse le condanne a tre anni di carcere. Agli imputati era stata contestata anche l’aggravante di aver agito in più persone e con l’utilizzo di armi.