Spray al peperoncino al Barozzi. Spruzzato nei bagni: è il panico. Tutti fuori, 4 studenti all’ospedale

Hanno iniziato a sentirsi male simultaneamente: bruciore agli occhi, ‘violenti’ colpi di tosse e nausea. I docenti hanno capito subito che l’aria era satura di una sostanza irritante e l’istituto è stato evacuato in pochi minuti. Panico ieri mattina intorno alle 10 all’interno della succursale dell’istituto superiore Barozzi, in via Rainusso. Uno o più studenti (qualcuno ha indicato come responsabile un ragazzo del triennio), pensando forse di ottenere un po’ di popolarità tra i banchi, hanno pensato bene di spruzzare spray al peperoncino nei bagni della scuola. In pochi istanti la sostanza si è propagata alle aule vicine e uno dopo l’altro gli studenti hanno iniziato ad avvertire malori e a gridare, colti dal panico. Le insegnanti hanno ordinato lo sgombero della scuola e gli alunni hanno raggiunto il cortile. Sul posto sono convogliate le ambulanze e l’automedica: per quattro studenti si è reso necessario il trasporto in ospedale mentre tutti gli altri sono stati via via trattati sul posto. Subito sono intervenuti, per far luce sull’ennesimo episodio di questo genere gli agenti della volante che, insieme ai colleghi della mobile, stanno ora indagando per risalire al responsabile del grave gesto, che avrebbe potuto portare a conseguenze ben più drammatiche. Questo non tanto per la sostanza urticante inalata dagli studenti, quanto piuttosto per il panico che si è scatenato tra i banchi. Circa una trentina i ragazzi che hanno avvertito malesseri e sintomi da intossicazione. "L’istituto non è grande e avendolo spruzzato nel bagno si è diffuso velocemente in tutte le classi – spiega uno studente di quinta, Mattia Gargiuolo –. Sono scoppiati tutti a tossire: le ragazze, spaventate, hanno iniziato a gridare. Noi maggiorenni abbiamo il permesso di tornare a casa (spiegava dopo l’evacuazione, ndr). Penso che sia necessario garantire una maggiore sicurezza, magari controlli all’ingresso".

Sono in tutto sette le classi del Barozzi ‘sistemate’ nella succursale. Numerosi genitori, ieri, sono arrivati di corsa per accompagnare i figli a casa.

"I compagni sono finiti in ospedale – ha affermato una mamma arrabbiata –. Devono scoprire chi è stato: la sostanza è finita nelle classi e i nostri figli, quando vanno a scuola, devono stare tranquilli. Non è possibile che questa sostanza sia acquistabile ovunque: servono leggi precise". "Non me l’aspettavo – ha dichiarato un’altra mamma di uno studente di prima, Monica Imovilli – . Questa è la scuola che ho fatto anche io e non voglio prendere questa cosa con superficialità; non è una ragazzata. E’ un episodio spiacevole ma credo non occorrano controlli in un istituto tecnico di questo genere, comunque buono; i ragazzi vanno affiancati, occorre parlare con loro, spiegare loro quali sono i rischi di questi gesti".

La preside, professoressa Lorella Marchesini giunta ieri sul posto ha subito tranquillizzato i propri alunni. "Abbiamo telefonato alle famiglie e i ragazzi stanno bene; stiamo aspettando i pompieri per capire se i locali siano agibili (spiegava ieri mattina a emergenza in corso, ndr). E’ stato spruzzato uno spray al peperoncino ma non ero presente – ha affermato –. Fortunatamente nessuno ha avvertito sintomi gravi ma alcuni in via precauzionale sono stati trasportati all’ospedale. Sicuramente individueremo il responsabile: penso che la strada sia sempre quella educativa, responsabilizzando i ragazzi sulle conseguenze di queste azioni. Penso sia utile far notare loro quanto sia costato il gesto in termine di ore perse, di forze dell’ordine e sanitari impegnati ricordando anche il caso della discoteca di Corinaldo dove vi furono vittime". Oggi le lezioni riprenderanno regolarmente.