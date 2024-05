Spray al peperoncino in classe. Allarme alle scuole medie Paoli. Cinque studenti si sentono male

di Valentina Reggiani

Non è purtroppo un caso isolato e proprio per questo fa riflettere. Ieri mattina è esploso il panico all’interno delle scuole medie Paoli dove due ragazzini hanno spruzzato spray al peperoncino all’interno di un’aula. I contorni della vicenda sono ancora poco chiari: gli studenti si sarebbero assunti le proprie responsabilità consegnando la bomboletta agli agenti della Volante, giunti subito sul posto. A non essere chiaro è il motivo del grave gesto, a seguito del quale almeno cinque studenti hanno avvertito un forte bruciore agli occhi e alla gola.

Sul posto, infatti, sono intervenute anche due ambulanze del 118 e i minori sono stati sottoposti ai dovuti accertamenti. "Abbiamo visto alcune persone che si raggruppavano, poi sentito le sirene dell’ambulanza – racconta una studentessa –. Due ragazze di seconda erano andate nella loro classe per recuperare un foglio da consegnare alla prof e mentre erano lì, è stato spruzzato spray al peperoncino che credo un’altra ragazza custodiva nello zaino". Secondo fonti interne alla scuola, quindi, i due responsabili avrebbero preso lo spray della compagna di classe per poi vaporizzarlo in aula.

Tra i banchi la voce più insistente che subito si è diffusa è che i due studenti responsabili del grave gesto avessero agito per saltare una verifica o una interrogazione. Oppure tutto è nato per scherzo, senza riflettere sulle conseguenze.

"Io sono stata male – ha detto la ragazzina – un altro compagno aveva male ad un occhio, così pure altre tre mie amiche.

Ho avverito un forte bruciore alla gola e ho chiamato la mamma, poi sono scesa e ho trovato le mie amiche in ambulanza. Sono stata visitata anche io".

La dirigente, Anastasia Cantile ha sottolineato come siano in corso accertamenti circa l’accaduto. "Due ragazzine erano rientrate in aula, dopo il laboratorio di inglese, per recuperare un foglio. Subito dopo si sono sentite male: sentivano gli occhi lacrimare e lamentavano mal di gola. Per questo ho subito chiamato il 118 e la polizia. Anche altri tre ragazzi hanno poi accusato malesseri e per questo motivo ho chiamato una seconda ambulanza: sulle responsabilità del gesto stiamo ora facendo accertamenti".

Gli studenti sono stati poi spostati in un’altra aula e le lezioni sono proseguite.

Sull’episodio sono però in corso accertamenti da parte della polizia, subito intervenuta sul posto. Gli agenti avrebbero però individuato appunto i responsabili poco dopo, sequestrando la bomboletta ‘incriminata’.