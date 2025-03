Spray al peperoncino al Barozzi: blitz di due studenti in una classe. Tre ragazze all’ospedale

Modena, 28 marzo 2025 – Tre episodi in pochi giorni . Non c’è pace per l’Istituto Barozzi. Anche ieri, poco prima delle 13, la “banda” dello spray al peperoncino è entrata in azione, questa volta prendendo di mira una prima classe che stava facendo lezione in una delle aule del seminterrato dell’edificio di viale Monte Kosica.

Un raid velocissimo; uno o due ragazzi sono entrati spruzzando la sostanza urticante nell’ambiente per poi scappare. Urla, panico e ancora una volta il fuggi fuggi generale. La classe è stata evacuata e di nuovo si è ripetuta la stessa scena fotocopia vista appena tre giorni prima; ambulanze del 118, vigili del fuoco e polizia sul posto. Diversi gli studenti che hanno avvertito immediatamente la reazione al gas urticante, tre ragazzine minorenni con sintomi più accentuati sono state trasportate al pronto soccorso; irritazione agli occhi, tosse, difficoltà respiratorie nausea, e in un caso anche vomito.

I genitori sono infuriati. “Non ho parole – dice la madre di una studentessa davanti alla scuola mentre attende la figlia che ha avvertito sintomi lievi – noi genitori siamo preoccupati e arrabbiati; ma come è possibile che a scuola possano capitare cose del genere? Cosa si sta facendo? Non solo sono in ansia quando mia figlia prende l’autobus ma ora non si può più stare tranquilli nemmeno dentro la scuola che dovrebbe essere il luogo più sicuro. Sembra che nessuno faccia niente. Se fossero stati presi provvedimenti prima non sarebbe successo. Ora – conclude la donna - ci consulteremo nella chat dei genitori e vedremo come muoverci perché i nostri figli non sono al sicuro”.

Alcuni studenti che incontriamo fuori dalla scuola affermano che al Barozzi i nomi dei responsabili girano, si sa chi sono; sono studenti dell’istituto, molto giovani, capaci però di creare non poco subbuglio. “L’anno scorso qui al Barozzi si parlava di perquisizioni all’ingresso e mi sembra che ora non si faccia niente, mi sembra un po’ contraddittorio. Sta succedendo un po’ troppo spesso, mi auguro che si stiano facendo verifiche per rintracciare questi ragazzi”, le parole di una studentessa. Tre le volanti della Questura arrivate al Barozzi ieri mattina; gli agenti hanno parlato a lungo con il personale della scuola tra assistenti, insegnanti e studenti, hanno ispezionato l’aula oggetto del raid e l’area verde intorno. I poliziotti hanno poi perquisito gli zaini di diversi ragazzi e ragazze presenti. Ancora nessun commento alla stampa invece da parte della dirigente scolastica.