Ancora spray al peperoncino al Barozzi di Modena: studenti intossicati

Modena, 24 marzo 2025 – Ancora spray al peperoncino, intossicati e caos all’istituto Barozzi di Modena, in centro. È successo questa mattina, a una settimana esatta dall’episodio precedente.

Sul posto, in via Monte Kosica, polizia, ambulanze, vigili del fuoco. Pare chDa chiarire chi sia stato stato il responsabile o la responsabile e i motivi. Volontà di far sospendere le lezioni, una vendetta tra ragazzi? Resta ancora tutto da chiarire.

I casi precedenti

La scorsa settimana (il 17 marzo) lo spray era stato spruzzato in classe, durante una lezione. Nove studenti tra i 15 e i 18 anni, hanno accusato malori. La scuola era stata evacuata e molti genitori si erano recati al Barozzi allarmati.

Un episodio simile si era inoltre verificato a ottobre nella succursale di via Rainusso. Alcuni giovani avevano anche in quel caso spruzzato spray al peperoncino nei bagni della scuola, ma la sostanza urticante si era presto diffusa tra i corridoi. Diversi i ragazzi anche quella mattina erano rimasti intossicati.