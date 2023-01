Modena: spray al peperoncino al McDonald’s di Mirandola: tutti in fuga

Uno spray al peperoncino (foto d'archivio)

Mirandola (Modena), 9 gennaio 2023 – Fuggi fuggi dal McDonald’s di via Agnini sicuramente provocato, l’altra sera, dallo spray urticante spruzzato in basso con una bomboletta al peperoncino. Uno scherzo di cattivissimo gusto o il tentativo di creare caos per derubare i numerosi avventori? Di certo l’infiltrato tra i clienti, reo del fatto, potrebbe avere le ore contate. Tutto è accaduto in pochi minuti, sabato sera intorno alle 22, quando il locale era affollato di frequentatori per lo più minorenni. Numerosi presenti, mentre erano intenti a consumare hamburger e patatine fritte, hanno iniziato, contemporaneamente, a portarsi le mani davanti a naso e bocca o stropicciando gli occhi arrossati.



Tra i colpiti dai malesseri, causati dello spray urticante, anche alcuni dipendenti immersi a preparare e distribuire i pasti che, comunque, non hanno fatto ricorso ad alcun tipo di cura medica. La fuga in massa verso l’esterno, dei clienti presi dal panico, avrebbe generato una grave condizione di pericolo per i presenti. Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri, avvisata dai dipendenti con l’intento di verificare la gravità dell’accaduto, che ha destato preoccupazione sul fronte della sicurezza e dell’ordine pubblico. I militari dell’Arma hanno prima provveduto a sincerarsi delle condizioni fisiche dei presenti, quasi tutti all’esterno del locale, in quanto il personale del McDonald’s aveva preventivamente evacuato a causa dell’aria malsana e intollerabile causata dalle esalazioni della sostanza che, sicuramente, qualcuno aveva intenzionalmente spruzzata. Poi hanno badato, con l’intento d’individuare l’autore o gli autori del procurato allarme, ad identificare i presenti.

Nel frattempo il locale che generalmente chiude alle due – riferiscono numerosi presenti – ha interrotto la sua attività, ripresa poi ieri mattina regolarmente, disposta dai gestori su consiglio delle forze dell’ordine. I militi, effettuata l’identificazione di ognuno dei presenti, hanno acquisito tutte le immagini, esterne ed interne, delle videocamere di sorveglianza del McDonald’s per individuare l’autore del fatto. Non si esclude neppure che, lo scopo di usare lo spray, possa essere stato quello di rubare eventuali oggetti lasciati incustoditi dai presenti in fuga anche se, al momento, pare che nessuno abbia sporto denuncia. Bocche cucite sull’accaduto da parte della responsabile, dichiaratasi assente sabato sera, e dei dipendenti del McDonald’s.