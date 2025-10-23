Spray urticante all’Iis Ferrari, 7 intossicati

Mattinata di forte apprensione e non priva di tensione a Maranello, e precisamente all’Iis Ferrari, storico istituto scolastico cittadino dove, secondo le prime, e ancora sommarie ricostruzioni, lungo un corridoio del terzo piano, nel corso dell’intervallo, ignoti avrebbero spruzzato dello spray al peperoncino, causando un parapiglia che ha indotto il personale ad attivare l’allarme, evacuando l’istituto. Sul posto un’automedica e tre ambulanze, che hanno prestato le cure del caso a studenti, docenti e personale di servizio, nel frattempo usciti dall’edificio e riversatisi in cortile. Sette, in totale, le persone prese in carico dal 118 per lieve intossicazione - sull’episodio indagano i carabinieri della stazione di Maranello, sul luogo per i primi riscontri, insieme alla Polizia Locale cittadina – a dare una dimensione la più compiuta possibile di un episodio non privo di gravità, e che tra l’altro arriva appena un paio di giorni dopo un fatto analogo verificatosi presso l’Istituto ‘Barozzi’ di Modena, quando erano state una quarantina le persone intossicate.

Il rischio, a questo punto concreto è che, vista la frequenza con cui si verificano questi episodi, si generi, tra gli studenti, una forma di emulazione, ed è questo il timore che emerge anche dai tanti commenti apparsi sulla pagine social che raccontano il quotidiano della città dal cavallino rampante. Interpellato in merito, il dirigente scolastico dell’istituto, Salvatore Conti, ha preferito non rilasciare dichiarazioni, anche alla luce del fatto che sono tuttora in corso le indagini attraverso le quali i Carabinieri ricostruiranno l’accaduto, individuando eventualmente i responsabili.

Il tempestivo intervento dei soccorritori e delle forze dell’ordine ha comunque scongiurato il peggio, ma l’apprensione resta. E resta l’allarme, amplificato da gesti la cui incoscienza sconcerta e indigna al contempo.

"L’episodio – dice il sindaco di Maranello Luigi Zironi – è increscioso e sarebbe un grave errore, lo dico con estrema chiarezza, considerarlo una ‘bravata’. Fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi per nessuno, ma siamo di fronte ad una vicenda che nessuno deve sottovalutare, perché riguarda l’educazione e la sicurezza dei nostri ragazzi. Su questi temi, come Amministrazione comunale e Polizia locale continueremo a garantire all’Istituto e alla sua dirigenza la massima collaborazione. Così come - ha aggiunto - continueremo ad affrontare l’argomento e a sviluppare progetti anche all’interno dei tavoli istituzionali che si occupano di disagio giovanile, mantenendo alta l’attenzione sulla prevenzione di certi fenomeni".

s.f.