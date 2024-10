Spray urticante nella stazione degli autobus a Modena: autisti intossicati

Modena, 16 ottobre 2024 – Paura alla stazione delle corriere di Modena dove, nel primo pomeriggio, un gruppetto di ragazzini avrebbe spruzzato spray urticante all'interno dell'edificio che ospita la biglietteria.

Alcuni autisti di autobus, in quel momento in pausa, sono rimasti intossicati con tosse e bruciore agli occhi. Sul posto vigili del fuoco e ambulanze, l'edificio è stato transennato e la biglietteria temporaneamente chiusa. Sul posto la polizia per le indagini.

Paura nella biglietteria delle corriere a Modena: intossicati alcuni autisti a causa di spray urticante

Sull’accaduto a intervenire è il sindacato Orsa Trasporti: “Dopo tutti i disagi legati alla carenza d’organico e agli stipendi bassi, dobbiamo assistere anche a questi spiacevoli episodi. Crediamo che la saletta per gli autisti debba essere posta ai piani superiori dell’edificio, per mettere l’ambiente in sicurezza e renderlo più confortevole, in attesa dell’auspicato trasferimento di tutta la stazione delle corriere all’ex scalo merci di Modena, posto di fianco alla stazione dei treni”.