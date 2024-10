Spray urticante, terzo caso. Nuovo allarme in autostazione: "Una situazione preoccupante"

Ancora un raid con spray al peperoncino a Modena, il terzo in una settimana. Ancora una volta dopo il primo episodio del 16 ottobre scorso è stata presa di mira la stazione delle corriere. Intorno alle 10,30 di ieri mattina un gruppo di ragazzini ha fatto irruzione nel bar dell’autostazione entrando dalla porta che si affaccia sulle banchine dove arrivano e partono i mezzi e ha spruzzato all’interno dell’ambiente la sostanza urticante. Un blitz velocissimo che per fortuna non ha avuto conseguenze serie. Un episodio fotocopia di quello di una settimana fa quando però l’irruzione era avvenuta nella saletta dove gli autisti Seta attendono il cambio turno; in quel caso cinque persone erano finite in ospedale con sintomi da intossicazione. Questa volta per fortuna non è stato necessario l’intervento del 118 ma la polizia locale sta svolgendo indagini per risalire al gruppo di ragazzi responsabile del raid. "Io non ho fatto in tempo a vederli ma ho sentito subito l’irritazione alla gola e ho cominciato a tossire – ha raccontato la giovane barista che era in servizio ieri mattina – la signora addetta alla manutenzione del bagno ha riferito di avere visto un gruppo di cinque giovani; quattro ragazzi e una ragazza". Ancora una volta all’autostazione si è creato subbuglio e sul posto sono arrivate pattuglie della polizia locale. Fortunatamente si è trattato di un episodio più contenuto di quello dell’altra volta ma per il sindacato dei trasporti Orsa si tratta comunque di un segnale preoccupante.

Inoltre, con quello di ieri sono dunque tre gli episodi con spray al peperoncino in una settimana a Modena. Oltre ai due all’autostazione, lunedì scorso un gruppo di ragazzi ha fatto irruzione all’interno dei bagni della succursale dell’istituto Barozzi in via Rainusso. Anche in questo caso alcuni studenti si sono dovuti rivolgere al 118.

Emanuela Zanasi