Spruzza spray urticante e deruba due anziani

Si è finto un tecnico dell’acqua di Aimag e, con la scusa di esaminare una perdita sulla tubatura, usando spray urticante ha saccheggiato la casa di due anziani. E’ successo giovedì mattina, poco prima delle 9.30, ad una coppia di ottantenni residenti in un condominio nelle vicinanze dell’asilo nido comunale di via Lenin. "Mio padre era fuori in cortile – racconta il figlio della coppia truffata – quando il finto dipendente, esibendo un (falso) tesserino di Aimag, si è avvicinato dicendo di non usare l’acqua perchè inquinata da un gas velenoso e chiedendo di entrare nell’abitazione per un controllo. Mio padre è ingenuamente caduto nell’inganno. Una volta in cucina, dove c’era anche mia madre, ha aperto il rubinetto e, probabilmente in quel momento, il malvivente ha spruzzato qualcosa. Da quel momento, mamma e papà hanno sentito la gola bruciare e una sensazione di forte intontimento. Il malvivente con insistenza, rivolto alla mamma, le chiedeva: ’Signora, dove tiene l’oro? Attrae il gas’. A quel punto lei ha consegnato un paio di orecchini. Quell’uomo ha poi persuaso mio padre che l’ha accompagnato in garage dove custodivano gli altri ori di famiglia. Il finto tecnico glieli ha strappati dalle mani e, tramite una radio ricetrasmittente, ha subito comunicato con un complice. Il truffatore, sui 50 anni, parlava correttamente italiano senza accenti dialettali. La confusione mentale e il bruciore alla gola si sono protratti per oltre 24 ore, accompagnati da imbarazzo e dispiacere per la perdita dei gioielli, alcuni di grande valore affettivo". La truffa è stata denunciata ai carabinieri di Concordia. Flavio Viani