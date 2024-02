Spunta il comitato elettorale ’Morelli sindaco’

All’articolo 1 lo Statuto recita: il Comitato assume la denominazione ‘Comitato elettorale Simone Morelli sindaco’. Parole scritte nero su bianco.

Dunque, tra la corsa a due per le primarie della coalizione di centro sinistra, l’attesa del nome del candidato da parte del centro destra e l’apertura al civismo di Forza Italia e di Carpi Futura, il palcoscenico politico carpigiano pare arricchirsi di un nuovo comitato che ha già scelto su chi puntare: l’ex vicesindaco di Carpi, Simone Morelli.

Il suo nome è iniziato a circolare negli ambienti politici dal momento in cui l’ultima questione processuale si è conclusa, a settembre scorso, con la sentenza assolutoria nei confronti di Morelli (e dell’ex attivista della Lega, Stefano Soranna) dal reato di tentata diffamazione secondo la denuncia presentata nel 2019 dal sindaco Alberto Bellelli. Uscito dalla scena processuale, l’ex vice sindaco è immediatamente rientrato in quella politica.

Lo stesso Morelli, all’indomani dell’assoluzione, lo aveva affermato: "Non ho mai smesso di fare politica", e alla domanda diretta su una sua candidatura a prossimo sindaco, aveva risposto in modo sibillino e ricco di sottintesi: "Io ci sono sempre stato, ci sono e ci sarò per il bene della mia città. Io non escludo nulla: lo diranno gli altri, ma io posso dire che ci sono e che in qualsiasi modo mi spenderò per Carpi". Nel fermento che sempre più aumenta in vista delle primarie del centro sinistra del 3 marzo, ma soprattutto per le amministrative di giugno, ora si inserisce questo Comitato che vuole sindaco Simone Morelli. Il diretto interessato, interpellato al riguardo, ha manifestato un certo stupore, affermando di "non avere messo in piedi personalmente alcun Comitato, di esserne estraneo e anzi di non avere alcuna notizia sulla sua esistenza". "Se oggettivamente esiste questo Comitato – prosegue Morelli – io posso solo limitarmi a ringraziare tutti coloro che lo stanno organizzando, e che in questo modo manifestano la loro fiducia nella mia persona. In questo momento però, pur ringraziando, desidero mantenere il profilo più tranquillo e sottotraccia possibile".

"In questi mesi ho incontrato, su loro richiesta, i due candidati per le primarie del centro sinistra, Giovanni Taurasi e Riccardo Righi – aggiunge l’ex vice sindaco – così come ho interloquito con lo schieramento di centro destra e le liste civiche. Reputo siano tutte persone serie. Però – sottolinea – quello che ora più mi interessa, più che i nomi, sono i contenuti: occorre parlare prima di idee e poi di candidature".

A fronte della stessa domanda diretta, relativa ad una sua candidatura a sindaco (domanda che tanti carpigiani si stanno ponendo), Morelli ribadisce che sta osservando "un certo fermento e la nascita di civici. Questo, personalmente, lo considero un valore aggiunto per la nostra città. Un blocco civico può avere un senso, l’ho sempre pensato; il mondo da cui provengo è più libero rispetto ad altri".

L’ultima parola, infine, riguarda il sondaggio telefonico che sta circolando e che vede il suo nome tra quelli sottoposti all’attenzione degli intervistati, nella prospettiva delle prossime elezioni amministrative: "Nonostante quello che viene detto, sia da sinistra che da destra, non ho commissionato certo io questo sondaggio, ne sono del tutto estraneo".

