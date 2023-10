Spunta la gavetta della Grande Guerra: "Era di nostro zio Mario Messori"

Un secolo dopo, il cerchio si chiude. Si era aperto 105 anni fa, quando il maranellese Mario Messori perse la vita, appena 18enne, in un ospedale militare del Piemonte. E’ stato, ‘il soldato Mario’, una delle tantissime vittime della Grande Guerra: dal fronte lui non è tornato, ma dal fronte è tornato il suo ‘gavettino’, riconsegnato alle due nipoti del soldato, Elvira Zanasi e Milvia Messori, che oggi hanno rispettivamente 84 e 77 anni. Ritrovato in un bosco per caso dallo storiografo veneto Manuel Grotto sull’Altopiano di Asiago, nel Vicentino, durante una passeggiata, il ‘gavettino’ è tornato a casa. "Era semisotterrato in un bosco e quando l’ho visto l’ho raccolto: essendo un appassionato delle Prima Guerra Mondiale – ha raccontato ieri in Municipio a Maranello Grotto, dove ha incontrato i familiari del soldato –. L’ho ripulito scoprendo la scritta incisa a mano ‘Mario Messori’ e da quel nome ho cominciato le mie ricerche". Dalle quali è emerso come Mario Messori - classe 1900 - fosse di Maranello e fosse deceduto a Cuneo per malattia durante la guerra, nel giugno 1918.

"A quel punto – ha aggiunto Grotto – ho pensato che quell’oggetto dovesse tornare alla sua famiglia, e ho contattato il sindaco di Maranello per un supporto nella ricerca dei parenti di Mario". Dagli schedari cartacei dell’anagrafe maranellese è emerso come la famiglia Messori, allora residente nell’area oggi conosciuta come Bell’Italia, già dal 1915 si fosse trasferita a Fiorano e che Mario Messori avesse due fratelli e una sorella. Così è iniziata la collaborazione con i Comuni di Fiorano e Sassuolo, dove abitano, oggi, la signora Elvira Zanasi e la signora Milvia Messori, figlie rispettivamente della sorella e di un fratello del soldato, ospiti venerdi del Comune di Maranello per la commovente cerimonia della riconsegna che ha restituito, in un certo senso, il soldato Mario agli affetti dei suoi familiari. "Quando ci hanno raccontato la vicenda – hanno spiegato Elvira e Milvia – ci siamo commosse. Ripensare ai racconti dei nostri genitori sullo zio Mario, che non abbiamo mai conosciuto, ha riportato a galla tanti ricordi e ricevere il suo gavettino dopo tanto tempo è stata un’emozione indescrivibile. Il gesto del signor Grotto è stato magnifico: ha regalato alla nostra famiglia un giorno speciale".

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco di Fiorano Francesco Tosi, l’assessore al commercio del Comune di Sassuolo Massimo Malagoli e una delegazione della Sezione Alpini di Maranello, che hanno accolto lo storiografo Grotto, esponente degli Alpini di Arsiero insieme al Sindaco di Maranello Luigi Zironi. "Abbiamo collaborato volentieri – ha detto Zironi – alla ricostruzione di una vicenda davvero toccante. Questa è una storia che parla anche di tutti noi, delle nostre radici e della nostra terra. Ed è una vicenda – conclude Zironi – che in questo momento storico, caratterizzato da conflitti devastanti, ci porta anche a riflettere sulle conseguenze di queste guerre su migliaia di famiglie, distrutte dalla morte di tanti giovani che non potranno mai riabbracciare".

Stefano Fogliani