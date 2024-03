Spv e Castelfranco vincono in trasferta

Questi i risultati di pallacanestro delle suqadre modenesi impegnate nei campionati minori.

Divisione Regionale 1, girone A: nella venticinquesima giornata di regular season, successi in trasferta per entrambe le compagini modenesi. La SPV Vignola (Cappelli 23, Torricelli R. 20, Besozzi e Fossali 14) ha la meglio, senza problemi, 62-98 sul campo della Jolly Reggio Emilia. Dopo il botta e risposta dei primi minuti, i modenesi archiviano la pratica già alla prima sirena, doppiando i locali sul 15-30 e costruendo, quarto dopo quarto, il definitivo +36. Ottica Amidei Castelfranco (Dawson e Govoni 15, Cempini 13, Tomesani 10) corsara 54-69 in quel di Castel Maggiore, in casa di Happy Basket. Dopo un pirotecnico primo quarto da 49 punti segnati complessivamente (23-26), i ritmi calano e Castelfranco fa la partita: l’energia di Lanzarini e Dawson dalla panchina permette il rientro. L’allungo decisivo arriva in terza frazione, con Tomesani, Cempini e Govoni; negli ultimi 10’ la Ottica Amidei gestisce, ed Happy Basket trova punti solo dalla lunetta. Serie B femminile, poule play-off: la Wamgroup Cavezzo (Verona 27) perde malamente in casa di Puianello, con quest’ultima che vince 72-54 lo scontro al vertice. Il primo tempo è tutto di marca reggiana: dopo il 20-6 della prima sirena, arriva il 39-22 sancito dal tabellone, e dal duo Manzini-Olajide, alla pausa di metà partita. Nella ripresa Cavezzo rientra fino al -9 trascinata da una grande Verona, ma gli ultimi 10’ permettono a Dettori e compagne di riprendere definitivamente l’inerzia in mano. Successo interno, invece, per le Basketball Sisters Piumazzo (Palmieri 23) che, al fotofinish, riescono ad avere la meglio su Faenza per 58-57 al termine di un match equilibrato e deciso dal parziale della seconda frazione.

Davide Ceglia