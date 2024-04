"Squadra poco aggressiva. Atteggiamento sbagliato"

Cinque punti sotto la zona salvezza, 70 gol subiti, due sole gare vinte nel 2024 e 20 sconfitte su 34 gare giocate. Un cambio di panchina dal quale si sono tratti, in 8 gare, 6 punti, per una media (0,75 a gara) inferiore a quella del suo precedessore, che ha lasciato con 0,8 punti a gara. Alzi la mano chi se lo aspettava: Firenze evocava ‘l’Italia-Germania’ neroverde, quel 4-3 con il quale i neroverdi, dieci anni fa staccarono il passa per la loro prima salvezza in serie A, ma quello era un Sassuolo vivo. Quello visto ieri sera al Franchi si è ‘sciolto’ e conta poco se sia vero che si valuta di richiamare Dionisi. Conta la squadra, si diceva una volta, e a quella resta solo la matematica cui aggrapparsi, con quattro gare da giocare e cinque punti da recuperare a concorrenti che corrono mentre il Sassuolo, con tutto il rispetto, nemmeno cammina. Va sotto di due a zero, dimezza lo svantaggio e dopo 30’’ prende un altro gol. "Il problema sono l’atteggiamento e la capacità difensiva: ci siamo ma non ci siamo, e manca aggressività. Raddoppiamo, ma loro riescono ad uscire, siamo lì, ma gli altri arrivano prima di noi", dice Ballardini, cui è inevitabile chiedere da dove si riparte. "E’ chiaro a tutti che occorre un’altra attenzione in frangenti come questi: occorre ripartire da lì, dall’essere più attenti, dal non lasciare respirare l’avversario. E questo è un aspetto che va cambiato", dice l’allenatore del Sassuolo che riconosce i meriti della Viola ma non risparmia critiche ai suoi. "Contro il Lecce e questa sera ci stava perdere, ma - la chiosa - non in questa maniera: non vogliamo alibi, la rosa e i valori ci sono e voglio pensare che questa squadra, insieme, trovi lo spirito e il furore che serve a giocarsela".

