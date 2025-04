Squadra splendida che festeggia 113 candeline

Dopo esserci preparati per l’intervista al calciatore tra le mura scolastiche, finalmente il 20 marzo siamo partiti con il pullmino, destinazione viale Monte Kosica a Modena. Arrivati allo Stadio ’Alberto Braglia’, intitolato al grande campione olimpionico di ginnastica (all’ingresso è possibile vedere un busto in suo onore), ci siamo accomodati in sala stampa, come veri giornalisti. Abbiamo tempestato di domande il calciatore Ettore Gliozzi che ci ha risposto in modo chiaro. Il tempo a nostra disposizione era ovviamente limitato perché lo aspettava l’allenamento con i suoi compagni di squadra, nonostante ciò non ha esitato a rispondere a tutte le nostre domande e fare una foto con noi. Ha ceduto anche alle nostre richieste di autografi e ciò ci ha resi davvero felici. Terminata l’intervista abbiamo visitato i campi da calcio, quello principale e il campo dedicato agli allenamenti.

Grazie alla nostra guida, Massimo Paroli, abbiamo fatto un tour che ci ha portato in zone dello stadio non visibili al pubblico: il tunnel che conduce ai vari spogliatoi (arbitri, ospiti, giocatori in casa), la stanza dell’antidoping, la lavanderia, ecc. Il corridoio è stato recentemente ristrutturato e decorato con foto della squadra del Modena dal 1912 al 2025. C’è anche un’apposita macchina per la stampa dei numeri sulle magliette. Non avevamo mai visto uno strumento simile! Abbiamo scoperto cose molto interessanti, per esempio che lo storico logo del Modena F.C. era uno stemma a scudo bicolore giallo e blu, mentre quello nuovo è un canarino stilizzato giallo dal contorno blu. Nello stadio è presente anche una lapide commemorativa in ricordo di Fausto Coppi che nel 1940 ha conquistato la maglia rosa verso la vittoria del suo primo giro d’Italia.

Abbiamo anche scoperto che il Modena calcio attraverso l’iniziativa ’Canarini in classe’ prevede la visita di un calciatore all’interno delle scuole secondarie di I grado. ’Canarini domani’ è, invece, rivolta alle scuole secondarie di II grado: orientamento verso il futuro per una carriera collegata allo sport e al mondo dello stadio. Il nostro tour si è concluso con la visita delle tribune. Abbiamo visto da vicino diversi box con funzioni diverse: il box 1 del radiocronista, il box 2 del regista, il box 3 dello speaker, il box 4 del match analyst, il box 5 da cui guarda la partita il Presidente e il box 6 dedicato agli ospiti.

Ci ha incuriosito conoscere l’età dello stadio: ha circa 90 anni. Ancor più grande di età, però, è il Modena F.C. che il 5 aprile festeggia il compleanno. E’ nato, infatti, nel 1912 e quest’anno compie ben 113 anni del Modena. Auguriamo a questa splendida squadra un buon compleanno! Ringraziamo Massimo Paoli e Luca Benedetti di averci accolto e guidato in un percorso ricco ed edificante.

E’ stato tutto molto bello, divertente, interessante…da rivivere!