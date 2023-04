Stadio Braglia, agevolazioni per gli Under 14 Ecco come assistere alle partite in casa

Se hai meno di 14 anni e sei appassionato di calcio, il Modena Fc mette a disposizione scontistiche e vantaggi per assistere alle partite dei canarini’. Per i minori di 14 anni ingresso gratuito (biglietto intero per gli accompagnatori) in gradinata scoperta per le seguenti partite casalinghe: Modena – Bari del 06052023 ore 14 e Modena – Sudtirol del 19052023 ore 20:30. Prenotazione dei biglietti tramite form online sul sito ufficiale. Il modulo dovrà pervenire a [email protected] tassativamente entro i tre giorni che precedono la partita per cui si intende chiedere la riduzione. I biglietti potranno essere pagati e ritirati presso lo sportello accrediti della biglietteria esterna dello stadio da 90 minuti prima del calcio di inizio e non sarà possibile effettuare il cambio nominativo.