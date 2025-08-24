Stadio di atletica, è partito il restyling

Un complesso lavoro di restyling restituirà agli impianti di atletica dello stadio Bergamini di via Costa Giani una nuova vita per poter accogliere nel migliore dei modi le decine di atleti che a settembre convergeranno nella cittadina dalla Bassa per un importante meeting di atletica leggera, il secondo, in memoria del primo presidente della locale associazione di atletica Unione 90. Sono iniziati, ormai di qualche giorno, i lavori di sistemazione e manutenzione delle infrastrutture dei settori dedicati all’atletica. È stato effettuato il tracciamento completo della pista di atletica in tartan e delle pedane dei salti, adeguandole alle ultime regole tecniche in vigore, cui seguirà la sistemazione della gabbia per il lancio del disco e del martello, mediante sostituzione della rete di protezione e annesso controllo generale della struttura di sostegno della stessa. Sarà, infine, ripristinata la planarità del manto sportivo dell’anello e delle pedane dei salti mediante la riparazione delle fessurazioni formatesi nel corso del tempo. L’intervento, del costo complessivo di 23.424 euro a carico del Comune, ha fatto seguito al sopralluogo condotto dalla Federazione italiana di atletica leggera (Fidal) per verificare l’idoneità delle strutture nell’ambito della verifica tecnica periodica prescritta, propedeutica alla conferma dell’omologazione federale dell’impianto.

"I lavori si sono resi necessari per garantire il rinnovo dell’omologazione e anche per migliorare gli standard di sicurezza ed estetica – ha dichiarato l’assessore allo Sport Paolo Pianesani – in quanto il prossimo 10 settembre avremo un importante appuntamento di atletica leggera il "Memorial Bondioli". Avere il nostro impianto riqualificato mi rende molto soddisfatto e permette all’associazione di atletica Unione 90 di continuare la propria preziosa attività nel massimo del comfort". Da sempre l’impianto è gestito dal gruppo sportivo di atletica Unione 90, cui sono affidate tramite convenzione annuale la pista e tutte le parti di atletica.

Alberto Greco