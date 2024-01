Stadium a caccia di punti sul campo del Brugherio

Archiviata in fretta l’ennesima sconfitta della stagione con Acqui Terme, la Stadium Mirandola si prepara ad affrontare un mese decisivo per la propria stagione, purtroppo tutto giocato lontano dal PalaSimoncelli.

Trasferte. Si comincia questa sera alle 19, al Centro Sportivo Paolo VI di Brugherio, ospite del Gama Chimica con cui i gialloblù hanno giocato anche i playout l’anno scorso, poi il turno di riposo perché il girone è a tredici squadre, poi altre due trasferte, a Bologna in un altro spareggio salvezza, e sul campo della capolista Mantova, in una sfida impossibile.

Alla Stadium servono punti, ma vista la squadra all’opera contro Acqui Terme, e lo stato di grazia delle avversarie, specie proprio Brugherio reduce da risultati importanti, c’è veramente poco da stare allegri.

Giovani. La formazione lombarda è la più giovane del girone, e soprattutto ad altissimo tasso tecnico, grazie ad un prolifico vivaio tra i più importanti d’Italia: è gente imberbe che non ha paura di nulla, ma anzi è capace di approfittare di qualsiasi margine lasciato dall’avversaria.

Punti. Il tecnico modenese continua a predicare che bisogna cominciare a fare punti, ma a parte i tre strappati a Belluno, sembra predicare nel deserto, nonostante l’ottimo momento degli attaccanti di banda, non sempre altrettanto ben supportato dai centrali, vera spina nel fianco del gioco gialloblù: con Acqui è andato bene Bombardi, che veniva da qualche prova meno confortante, in altre gare si è rivisto Riccardo Rustichelli, ma girano sempre a fasi alternate, contro squadre che al centro fanno la partita.

Anche il ruolo di libero è tutto da interpretare, domenica è toccato a Capua, che si è disimpegnato abbastanza bene, prima a Scarpi, ma in generale la ricezione, è un altro problema dei gialloblù, che faticano troppo per mettere Quartarone in condizione di distribuire il gioco: servirebbe una vittoria, per il morale, e per la classifica, altrimenti ci aspeta un Febbraio decisamente difficile.

Riccardo Cavazzoni