Stadium a valanga sull’Acqui Terme

Fine settimana intenso, e pieno di sfide interessanti, quello che va in archivio a due settimane dall’avvio del primo campionato, quello di A2 Femminile: curiosamente l’unica amichevole saltata è stata proprio quella della squadra di Biagio Marone, che così si è dovuto accontentare di far allenare le sue ragazze, in vista del prossimo appuntamento, fissato per mercoledì sera alle Guarini, contro Campagnola. Bel risultato invece per la Stadium Mirandola di A3 che al PalaSimoncelli ha vinto tutti e quattro i set giocati con i pari categoria dell’Acqui Terme: 4-0 (25/13 25/20 25/22 25/21) il finale di una gara che ha ampiamente soddisfatto tutto il clan gialloblù.

Nel Trofeo Emmeti riservato alla B, la Kerakoll Sassuolo, imponendosi 3-0 (25/20 25/19 25/23) sul Modena Volley ha di fatto staccato il pass per la finalissima del 4 ottobre, anche se tornerà in campo domani ser a Soliera, contro una Tecnoarmet Soliera 150 ancora in corsa per l’altro posto in finale: nelle altre amichevoli, buon pari per 3-3 di una Spezzanese in crescita contro il Quatto Torri Ferrara, che a sua volta sarà ospite della National Villa d’Oro mercoledì sera alla Marconi. Tornando al settore femminile, importante successo, in chiave tecnica a psicologica, della Moma Anderlini, che con la squadra Under 18 con cui farà la B1, ha sbaragliato il campo del prestigioso Trofeo De Faveri a Pieve di Soligo: le ragazze di Roberta Maioli hanno vinto la finale contro il Bayern 3-2, e Lisa Monari (nella foto) ha portato a casa il premio come MVP del torneo. Si è giocato poco nel femminile, con la sola amichevole dell’Hydroplants Soliera 150 a Viadana, sconfitto 3-1 e di fatto scippato del primo set perso ai vantaggi per un errore nel referto: questa sera in campo la Zerosystem S.Damaso, che riceve alla Bortolamasi il VTB Bologna di B2.

Riccardo Cavazzoni