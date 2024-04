"Stadium, è andata male. Abbiamo bisogno di rifiatare"

C’è tanta amarezza nel clan della Stadium Mirandola, all’indomani dell’ennesima sconfitta stagionale, la 18^ su 26 gare quest’anno, la 40^ sulle 55 gare giocate in A3 dalla squadra gialloblù, che ha portato al ritorno in serie B dopo due stagioni "tra i grandi": emerge chiaramente dalle parole con cui Fabrizio Silvestri, Presidente del club della Bassa, ha salutato ringraziando tutti. " È andata male, - ha scritto Silvestri nella dichiarazione dopo la retrocessione, - non mi nascondo dietro scuse o falsi alibi, ed in quanto legale rappresentante della Stadium mi prendo la responsabilità in toto di quanto è successo: onestamente pensavo di farcela, ma gli altri si sono rivelati più forti, siamo arrivati ad un passo, ma anche quest’anno i play out sono stati inclementi. Dovevamo salvarci prima? Può darsi"

Il fuutro? Partiamo da qui sollecitando il Presidente, anche se i tempi sono evidentemente prematuri: "Adesso - conferma Silvestri, - dobbiamo far passare qualche giorno, perché questi due campionati, per una struttura piccola come la nostra, sono stati impegnativi: è anche vero però, che a fine settimana, o più probabilmente all’inizio della prossima, ci troveremo con il nostro main sponsor, la ditta Baraldini Quirino, per capire quali saranno le risorse per il futuro".

Esisterebbero però, ampi spazi di manovra per un eventuale ripescaggio: "E’ vero, la possibilità ci sarebbe, - prosegue Silvestri, - ma a caldo la nostra idea sarebbe quella di rifiatare, e fare la serie B, per poi ripartire: il ripescaggio stesso sarebbe una incognita, perché arriverebbe solo a fine giugno, troppo tardi per fare un mercato decente".

Rimane il rammarico per una squadra che era stata pensata per ben altri risultati: "Erano state fatte delle scelte, - conclude Fabrizio Silvestri, presidente della Stadium, - che evidentemente non hanno pagato secondo le nostre attese: è un discorso complicato, ma innegabilmente sono mancate tante cose, e sono stati commessi degli errori. E’ proprio per questo che abbiamo bisogno di tempo per pensare cosa fare, e con quale squadra farlo: credo che cambieranno tante cose, in campo e fuori, e prima che tu me lo chieda, no, non mi piacciono le minestre riscaldate, per cui…." Riccardo Cavazzoni