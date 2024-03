Stadium, la vittoria del cuore

STADIUM

3

GARLASCO

1

(25/20 27/25 28/30 25/19)

STADIUM MIRANDOLA: Rossatti 20, Rustichelli R. 7, Albergati 22, Nasari 18, Bombardi 8, Quartarone 3, Scarpi (L1), Schincaglia, Capua, n.e. Gozzi (L2), Rustichelli M., Scaglioni; all.: Mescoli.

MOYASHI GARLASCO: Puliti 11, Tomassini 14, Martinez 2, Cavalcanti, Orlando Boscardini 9, Peslac 4, Calitri (L1), Chatdchyn 15, Vattovaz 10, Pedroni 1, Accorsi, n.e. Biasotto; all.: Galimberti.

ARBITRI: Angelucci Claudia (AQ) – Lorenzin (VI).

NOTE: Durata set 30’ 34’ 37’ 28’ per un totale di 129’; Stadium 76 su 105 (B.S. 19, Vinc. 9, Muri 8, E.P. 9); Garlasco 66 su 94 (B.S. 19, Vinc. 5, Muri 8, E.P. 10).

Missione compiuta per la Stadium Mirandola, che nella partita forse più difficile della stagione, sfodera quella grinta, e quella tenuta psicologica che non era mai riuscita a mostrare nelle ventitré partite precedenti: si doveva vincere da tre punti, e così e stato, e complice anche la sconfitta di Bologna ad Acqui Terme, si è completamente riaperta la corsa ai playout, che ora la Stadium vede a portata di mano, nonostante rimanga penultima, ma ad un solo punto da Garlasco, ed a quattro da Bologna, che si scontreranno domenica prossima sotto le Due torri. Alla Stadium serviva la vittoria da tre punti, e non una partita perfetta, ed infatti i gialloblù hanno giocato una grande gara, commettendo un mare di errori, talvolta anche in situazioni critiche, come nei convulsi finali di secondo e terzo set. Una volta tanto le percentuali danno ragione ai gialloblù, che hanno avuto in Albergati un terminale implacabile, ma in Rossatti, e soprattutto in Nasari, due uomini a tutto campo: impressionanti i numeri di Nasari, che dei tre è quello che ha fatto meno punti, ma ha chiuso con un fantastico 75% in ricezione, e 57% in attacco. Dall’altra parte del campo una squadra garibaldini, ma che si è sfaldata nei momenti decisivi, nonostante l’apporto mostruoso del libero Gabriele Calitri, che ha spesso tenuto in corsa i suoi. Il momento decisivo probabilmente quel secondo set portato a casa ai vantaggi, ma in realtà la partita è stata vinta nel quarto, dove Mirandola ha sempre condotto, resistendo stoicamente ad ogni tentativo di rimonta, come mai aveva fatto quest’anno.

I risultati Sarroch - Salsomaggiore 1-3; Motta - CUS Cagliari 3-0; Savigliano -S.Donà 3-0; Stadium Mirandola – Garlasco 3-1; Belluno – Mantova 0-3; Acqui Terme – Bologna 3-1; riposa: Brugherio.

Classifica; Mantova punti 55, S.Donà (*) 47, Motta (*) 43, Belluno 41, Savigliano 39, Acqui Terme 36, CUS Cagliari 33, Brugherio 29, Sarroch (*) 27, Bologna 25, Garlasco 22, Stadium Mirandola 21, Salsomaggiore (*) 17. (*) = una partita in più.

Riccardo Cavazzoni