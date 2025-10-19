Stadium, l’esordio è a Mantova

Un pezzo alla volta, partono i campionati minori di pallavolo: prima è toccata alla A2 femminile, poi ai campionati minori, ed in attesa dell’inizio della Superlega A1, questa settimana tocca ad A2, e soprattutto alla A3, che ritrova la Stadium Mirandola dopo un solo anno in serie B.

Esperienza. Inizia la terza esperienza del club della Bassa nella terza serie A, si spera la prima però di una nuova vita, visto che entrambe le precedenti si sono concluse con una dolorosa retrocessione ai Play-Out, nonostante investimenti crescenti, ed un sostanziale cambiamento di mentalità societario, dapprima con l’acquisto di un titolo, cosa che in precedenza non era mai avvenuto, poi con il massiccio, e necessario, ricorso a giocatori provenienti "da fuori", e non prodotti dal pur prolifico vivaio.

Italiano. L’unico principio su cui la dirigenza non ha derogato nelle ultime tre stagioni, ed anche in questa, è che la composizione del roster sia italiana, dopo l’esperienza altalenante con il tedesco Tim Stohr di quattro anni fa, all’esordio in A3: la squadra della stagione 25/26 che si presenta al via oggi è quindi ancora totalmente italiana, e fondamentalmente basata sulla squadra che l’anno scorso ha vinto la B, con pochi, ma importanti inserimenti, primo fra tutti quello del 25enne opposto Marco Spagnol, che prende il posto di Albergati, elemento da 1.701 punti in quattro stagioni in A3. Con lui è arrivato l’esperto Andrea Galliani, che in serie A, tra A1 ed A2 ci gioca da 14 anni, oltre a qualche giovane interessante, come Storchi, e soprattutto il centrale Grue, che giocherà in diagonale con Antonaci: in regia Sitti, mentre alla mano Maletti è inamovibile, con il libero Catellani, mentre Flemma cerca sempre più spazio, sotto gli occhi del confermatissimo Roberto Bicego.

Partenza. Rispettando la tradizione, la Stadium parte in trasferta, questa volta nella vicinissima Mantova, alle 17 contro il Gabbiano Farmamed, quasi un derby della Bassa, contro una squadra cambiatissima rispetto alla scorsa stagione, dieci elementi su quattrodici, ma molto accreditata, e con qualche vecchia conoscenza come lo schiacciatore Roberto Pinali, cresciuto a Modena, e tanti prospetti molto interessanti provenienti dal prolifico vivaio del Brugherio, retrocessa dopo sei stagioni in A3, distribuendo però i propri "gioiellini" in tante squadre, come proprio i "mantovani" Selleri e Maiocchi.

Diretta Tv. Anche la A3 maschile, così come avviene per la A2 femminile, potrà essere seguita dai tifosi modenesi in streaming, sul canale YouTube della VBTV.