Stadium Mirandola vince ma Codyeco S.Croce si qualifica per la promozione in A3

STADIUM MIRANDOLA3CODYECO S.CROCE2(25/18 21/25 24/26 25/19 15/7)

STADIUM MIRANDOLA: Maletti 13, Rustichelli R. 9, Albergati 19, Reyes 3, Antonaci 5, Sitti 4, Catellani (L1), Brodolo 6, Scaglioni 4, Bevilacqua 1, Flemma 12, Zanetti, Rustichelli M. (L2), Egwaoje; all.: Bicego.

CODYECO S.CROCE: Colli 14, Simoni 7, Da Prato 6, Pahor 2, Caproni 10, Mignoni 3, Bini (L1), Civinini, Matteini 10, Baldini 4, Maletaj 6, Camarri, Attuoni 4, Baldaccini (L2); all.: Pagliai.

ARBITRI: Branca – Vangone Deborah.

NOTE: Durata set 28’ 31’ 35’ 23’ 12’ per un totale di 129’. Stadium 76 su 110 (B.S. 22, Vinc. 4, Muri 10, E.P. 7), Codyeco 66 su 95 (B.S. 20, Vinc, 2, Muro 9, E.P. 14).

Stadium s’illude vincendo il primo set, ma alla fine è la Codyeco S.Croce a staccare il biglietto che vale la promozione in A3, vincendo secondo, e soprattutto un combattutissimo terzo set, nel corso del quale i ragazzi di Bicego, annullano tre setball che valevano la qualificazione dei toscani, prima di arrendersi. Chiusa la pratica qualificazione, la stadium ha voluto però onorare l’impegno fino alla fine, andando a vincere la gara con pieno merito: ora ai gialloblù non rimane che provare a ritrovare la categoria superiore passando per "le forche caudine" degli spareggi, prima con il temutissimo derby contro una National Villa d’Oro lanciatissima, e poi eventualmente in una seconda finalissima, contro la vincente dell’altra semifinale tra Limbiate e Garlasco.

Sfiora l’impresa la Moma Anderlini nella finale scudetto dell’Under 16 femminile: le piccole rossoblù di Zaccherini non riescono ad andare oltre ad un bella prestazione contro le ex-tricolori del VolleyRò Casal de Pazzi, che si impongono 3-0 (25/18 25/15 25/20) dimostrandosi superiori sul piano tecnico, e nell’organizzazione del gioco, che non sfugge mai di mano alle capitoline. Sfuma così la possibilità di riportare il tricolore a Modena dopo lo scudettino della stagione 2006/07, e sembra fin troppo severa la decisione di assegnare alle modenesi un solo premio individuale, con quello di miglior libero andato a Valeria Citelli.

Ora la Kermesse delle Finali giovanili si sposta nel prossimo week end a Fondi e Gaeta per l’Under 15 maschile, a cui parteciperò la Conad Volley Sassuolo, e nel Basso Friuli, dove l’Under 14 della Moma Anderlini andrà a caccia di un’altra impresa. Cala il sipario anche sulla seconda fase dei playoff regionali, che vedono molte modenesi in lizza: In C femminile il Corlo vince 3-1 la semifinale d’andata contro Persiceto, mentre nel maschile il derby tra RCL Gallonese e Mo.Re. Volley decreterò la finalista. In serie D siamo alle finali, e tra le ragazze sono tre le modenesi presenti, Leonardi Marano col favore del doppio turno casalingo, mentre Basser e Limidi partiranno fuori. Stesso numero di finaliste anche tra i maschi, ma qui le squadre teste di serie sono due, Modena Est e Libertas Fiorano, e solo la Bruiniox Soliera 150 inizierà fuori.

Riccardo Cavazzoni