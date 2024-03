Stadium, speranza playout. Ma deve vincere a Cagliari

Prosegue l’inseguimento ad un mezzo miracolo della Stadium Mirandola, che nella penultima giornata di A3 maschile, deve vincere sul difficile campo del CUS Cagliari, per sperare di agganciare i playout.

La Stadium non ha che un risultato a disposizione, quello della vittoria, fosse anche al tie break, ma il suo approdo al post season dipende anche dal risultato della partita in programma alle canoniche 18, tra Bologna e Garlasco, che precedono i gialloblù rispettivamente di quattro ed un punto: i contri sono abbastanza complicati, perché si disputino i playout, ci devono essere almeno cinque punti tra la terz’ultima piazza, e la quart’ultima che difficilmente sfuggirà a Bologna. Posto che la Stadium deve vincere, il risultato migliore per i ragazzi di Mescoli sarebbe una vittoria di Garlasco a Bologna, che accorcerebbe la distanza, ma di contro complicherebbe il sorpasso della Stadium sul Garlasco. RIPROVARCI. La Stadium arriva alla trasferta sarda sulle ali del bel successo di domenica scorsa proprio su Garlasco dove, al di là dei tre punti comunque preziosi, quello che ha impressionato è stata l’autorità nell’imporre il proprio gioco, e la lucidità mantenuta anche nei momenti difficili. Scontata la conferma da parte di Mescoli del sestetto visto all’opera nelle ultime uscite, compreso Scarpi decisamente confermabile come libero. La Stadium si troverà di fronte un CUS Caglia decisamente alle prese con molti problemi, testimoniati dalle sette sconfitte da zero punti, nelle ultime sette gare: "CUS Cagliari è una squadra chiaramente in difficoltà, - conferma Mescoli, - ma che se si mette a giocare ha un sestetto valido: noi dobbiamo fare punti nelle ultime due partite, a prescindere di chi abbiamo davanti, preparando bene la partita pensando a noi e alle nostre capacità."

CLASSIFICA: Mantova punti 55, S.Donà (*) 47, Motta (*) 43, Belluno 41, Savigliano 39, Acqui Terme 36, CUS Cagliari 33, Brugherio 29, Sarroch 27, Bologna 25, Garlasco 22, Stadium Mirandola 21, Salsomaggiore T. 14. (*) = una partita in più.

Riccardo Cavazzoni