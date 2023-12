Stadium, temibile turno casalingo: arriva il Savigliano

Come i "grandi" della Superlega, anche la serie A3 di pallavolo maschile saluta il 2023 iniziando il girone di ritorno, e la Stadium Mirandola saluta un anno pieno di alti e bassi, con un turno casalingo decisamente complicato, ospitando questa sera alle 21 al PalaSimoncelli di Mirandola, il Monge Gerbaudo Savigliano, terzo in classifica, ed in gran spolvero nelle ultime uscite.

LANCIATISSIMO. Il club piemontese, che si sapeva essere tra i più accreditati, dopo un inizio balbettante, ha vinto da tre punti le ultime quattro gare, mettendo sotto a domicilio clienti scomodi come S.Donà ed Acqui Terme, risalendo così prepotentemente in classifica: la squadra, che con la vittoria nel derby con Acqui Terme ha centrato la qualificazione alla Coppa Italia, sembra aver trovato un assetto definitivo, con Pistolesi in regia opposto a Rossato, l’olandese Van de Kamp e Galaverna alla mano, Dutto e Rainero al centro.

INCOGNITA. Diciamo che della vittoria con i ducali, servirebbero i muri conquistati dai gialloblù, ma onestamente gli attaccanti di Savigliano sembrano essere ben altra cosa da fermare, e quindi c’è poco da illudersi: ovviamente bisognerà verificare quanto il successo su Parma sia stato taumaturgico per la squadra mirandolese, che però dovrà evitare di regalare tanto quanto ha fatto a S.Stefano. Il rientrante Marcello Mescoli ha fatto allenare intensamente i suoi ragazzi, e potrebbe tornare alla formazione titolare con Rossatti in campo con Nasari: da verificare se si insisterà con la soluzione di Scarpi come libero, che oggettivamente, per essere alla prima partita, non è andato male.

Riccardo Cavazzoni