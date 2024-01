"Stadium, vedo luci e ombre"

E’ durato pochi minuti, il tempo di quattro o cinque giocate, il sogno della Stadium Mirandola di chiudere un 2023 controverso, con un bel botto di fine anno: esaurita la brevissima parentesi, come era nelle previsioni Savigliano, terza della classe in A3, è scappata via, e per i gialloblù non c’è stato altro da fare che provare ad inseguire, senza peraltro mai entrare in partita, e farsi pericolosa. 0-3 (16/25 19/25 21/25) il risultato finale in favore dei piemontesi, che hanno dimostrato di valere la posizione in classifica. Ma oltre ala solita ventina di punti regalati, tra battute sbagliati ed errori in attacco, la Stadium ha mostrato le consuete difficoltà in ricezione, e una scarsezza d’idee in attacco che fa paura. Il pur ottimo Daniele Albergati, per lui 21 punti con un muro, ha attaccato 46 degli 88 palloni che la Stadium ha avuto a disposizione, cosa giustificabile solo in parte con l’utilizzo del concreto Schincaglia, al posto del febbricitante Quartarone: "Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile, conferma il palleggiatore ferrarese, - e ci eravamo preparati bene durante la settimana, ma siamo calati di lucidità, pur dimostrando che, se ci aiutiamo in campo possiamo. fare bene. L’esordio in Serie A è una grande emozione per me, e spero di aver ripagato la fiducia".

"Bisogna essere realisti: abbiamo giocato contro un avversario che gioca una pallavolo ad un livello superiore del nostro, - gli fa eco Marcello Mescoli, tecnico della Stadium, - e sono soddisfatto per alcune cose e per altre molto meno, perché speravo, ed ero convinto, di riuscire a portare a casa almeno un set per il morale. Le due note positive sono sicuramente la riconferma dell’ottima prestazione di Albergati, e la prestazione di Schincaglia che è una grande soddisfazione: conoscendolo da quando è arrivato, vederlo giocare così è motivo di orgoglio". Visto il rinvio della gara di domenica prossima a Brugherio, per l’impegno in Nazionale Under 20 di un paio di giocatori lombardi, ora la Stadium avrà a disposizione due settimane per intensificare gli allenamenti, e ripresentarsi domenica 14 in casa con Belluno, per provare ad aprire il 2024, meglio di quanto non abbia chiuso il 2023.

I risultati: Garlasco - Sarroch 2-3; Bologna - Brugherio 2-3; CUS Cagliari - Belluno 1-3; Acqui T. - Motta 3-1; S.Donà di Piave - Salsomaggiore T. 3-1; Stadium Mirandola - Savigliano 0-3 (16-25, 19-25, 21-25); Riposa: Mantova.

Classifica: Mantova (*) punti 35, S.Donà di Piave 30, Savigliano 28, Acqui T. 26, CUS Cagliari 24, Belluno 22, Motta e Brugherio 16, Sarroch 14, Bologna 13, Stadium Mirandola e Garlasco 11, Salsomaggiore T. 6. (*) = una partita in meno.

Riccardo Cavazzoni