Staff tutto al femminile: "Questa è la nostra forza"

"Siamo una squadra rosa. In tutto e per tutto". Sorride Manuela Cambi, titolare del centro Figurella, mentre presenta lo staff che anima gli spazi di via Eugenio Montale, al civico 29: "Le lavoratrici sono donne, le clienti sono donne – continua – e anche questo metodo (Figurella, ndr), nato quarantadue anni fa, è per l’appunto studiato sulle e per le donne".

Nel dettaglio, si tratta di un "metodo internazionale specifico per il corpo femminile che aiuta a rimodellare la figura e trovare il corretto stile di vita. In modo naturale e quindi efficace: con il giusto movimento e sana alimentazione – continua Manuela – insomma, è un vero e proprio stile di vita, che ha come obiettivo finale il benessere delle donne. Non siamo quindi né un centro benessere, né un centro dimagrimento e nemmeno delle estetiste: la nostra è una realtà a sé".

Una realtà guidata da forza e grinta femminile, con e per le donne. "Qui non c’è competizione, non c’è imbarazzo – spiega Manuela – e lo conferma anche lo slogan che abbiamo scelto per il mese di marzo, cioè ’da donna a donna’. La nostra forza sta proprio in questo, nella solidità di uno staff tutto al femminile che sa lavorare insieme e creare per le nostre signore un luogo sicuro dove stare bene".

Ma non soltanto. "Qui abbiamo saputo creare un clima sereno, in cui ci supportiamo a vicenda – prosegue la titolare – è un luogo protetto, lontano dai giudizi e dalle paure. Un luogo che è stato pensato per captare le esigenze delle nostre clienti, per entrare con loro in empatia. Insomma, la nostra forza sta proprio in questo, lo ribadisco".

Ci sono ben 120 centri Figurella in Italia (e tanti altri nel mondo). Tutti alla guida di donne, per le donne. "Qui diamo vita a un vero e proprio percorso, a partire dalla prima consulenza, fino all’attività fisica moderata e costante all’interno di un lettino termo attivo. Senza dimenticare i bagni di ozono, per migliorare la circolazione e rendere i tessuti più compatti – entra nel dettaglio Manuela –. La cosa più importante però, è che il percorso è personalizzato ed è costantemente seguito da una delle nostre assistenti".

Ad animare il centro Figurella, sono cinque professioniste: Manuela, Chiara, Dina, Leyla e Valeria. "A volte, noi donne abbiamo bisogno di un ambiente che sia tutto nostro, e qui lo possiamo trovare – conclude Manuela –. Se guardiamo al passato, ci rendiamo conto di come numerosi aspetti, oggi definiti normali e quotidiani, fossero in realtà un’utopia. Come donne, abbiamo fatto tantissimi passi in avanti e continueremo a farne, ne sono sicura. Sempre unite"

g. d. c.