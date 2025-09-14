Staffetta della Stella. Corsa di solidarietà per i bimbi della Palestina

Atleti, appassionati podisti e volontari sono già pronti sulla linea di partenza per alternarsi nella ’Staffetta della Stella’ partita ieri: sommando i tratti percorsi da ciascun partecipante fino al 18 ottobre si arriverà a coprire una distanza pari ai 3.720 chilometri che separano Modena e Betlemme.

Una staffetta simbolica, e benefica a favore del Caritas Baby Hospital e dell’Hogar Nino Dios, l’ospedale pediatrico e l’orfanotrofio di Betlemme, che verrà corsa da tante persone che in questo modo partecipano al progetto che da anni lega Modena alla città della Natività.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione ’Un ponte verso Betlemme’ e da ’Rock no war’.

Quarantadue gli atleti modenesi che hanno percorso 440 chilometri partendo dal Duomo di Modena, percorrendo la Via Francigena e altre strade storicamente battute dai pellegrini, per giungere poi in piazza del Popolo a Roma.

Da più di un anno il Caritas Baby Hospital ospita e cura bambini feriti che arrivano dalla striscia di Gaza. Nel frattempo, l’associazione ’Un ponte verso Betlemme’, che da anni sostiene progetti in Cisgiordania, dall’anno scorso ha deciso di devolvere parte dei fondi raccolti alla Ong ’ACS - Associazione Cooperazione e Solidarietà’, che da anni opera nella striscia.

Come è tradizione, anche quest’anno l’iniziativa benefica raddoppia: oltre alla staffetta di sport e solidarietà, il prossimo lunedì 1° dicembre si terrà anche la storica ’Partita della Stella’, al Pala Anderlini di Modena.

L’iniziativa è stata presentata al Caseificio 4 Madonne di Lesignana, storico sostenitore del progetto, da Stefano Prampolini, di ’Un ponte verso Betlemme’, Giorgio Amadessi Presidente di ’Rock No War’, insieme ad Andrea Bortolamasi, assessore allo Sport e alla Promozione, e dal presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia.

La conclusione della Staffetta sarà il 18 ottobre al campo scuola della Fratellanza, alla presenza di Padre Ibrahim Faltas, Direttore delle diciotto Scuole Cristiane della Custodia di Terra Santa. Anche quest’anno, infatti, la delegazione modenese non potrà andare in Terra Santa vista la situazione ancora drammatica, sia a Gaza che in Cisgiordania.

Se a ‘macinare’ gli ultimi tre chilometri saranno presenti al campo scuola molti dei partecipanti della staffetta, già da oggi il territorio modenese è chiamato a contribuire alla staffetta simbolica con i chilometri percorsi. Tutti però possono partecipare all’iniziativa benefica, con una donazione sul conto corrente aperto presso Bper filiale di Formigine intestato a Rock No War – Un ponte verso Betlemme (Iban IT18T0538766781000003081554). Modena è stata molto attiva per Betlemme in questi anni, con tante iniziative di ’Un ponte verso Betlemme’ e ’Rock No War’ che hanno permesso di raccogliere complessivamente 390 mila euro.

Le donazioni sono a favore del Caritas Baby Hospital e andranno a sostenere i lavori per la realizzazione del nuovo reparto di chirurgia diurna pediatrica, un progetto che rappresenta un passo fondamentale per garantire cure sempre più specialistiche ai piccoli pazienti di Betlemme e della Cisgiordania. E ancora, all’orfanotrofio di Betlemme Hogar Nino Dios, al nuovo progetto di affiancamento al team riabilitativo dell’Hogar, sostenuto dall’associazione no profit Pro Terra Sancta e alla ong Acs, che a Gaza opera dando supporto ai locali con progetti che prevedono aiuti alimentari e di ogni tipo (tende, coperte, trasporti per gli sfollati che sono stati obbligati a spostarsi da una parte all’altra del territorio).