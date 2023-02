Staffetta di solidarietà per la piccola Ayleen

Chi salva una persona salva il mondo intero. Sulle sorti di Ayleen, bambina curda di appena venti mesi arrivata ieri a Bologna, ancora non si hanno certezze, ma è con questo pensiero che l’associazione di volontariato ‘Help Aps’ di Sassuolo ha messo a disposizione tutte le proprie possibilità per concederle la possibilità di curarsi in Italia e, quindi, avere un futuro. Questa mattina la piccola, atterrata domenica insieme alla mamma all’aeroporto di Bologna, sarà sottoposta ad un delicato trapianto di cuore presso il policlinico Sant’Orsola, eccellenza in ambito sanitario. La speranza è che l’intervento abbia successo e che la bimba possa un giorno tornare, terminato il lungo periodo post-operatorio, dalla propria famiglia in Iraq.

Da Sassuolo sono stati coordinati i contatti tra i missionari dell’associazione canadese ‘Love them all’, presenti ‘sul posto’ nella regione del Kurdistan, e le istituzioni italiane: "A metà gennaio dai missionari ci è arrivata la richiesta di reclutare medici volontari disposti ad andare in Iraq ed istruire il personale locale su come operare Ayleen, bambina con gravi patologie cardiache – racconta Andrea Parrino, responsabile dell’associazione ‘Help’ –. Ma dopo aver visionato la cartella clinica della bimba, i sanitari italiani si sono accorti che la situazione non poteva essere gestita in Iraq: i rischi erano troppi. Così abbiamo contattato lo staff del Sant’Orsola di Bologna che ci ha aiutato a chiedere il supporto economico alla Regione. Viale Aldo Moro ha dato parere favorevole e così, grazie anche alla collaborazione del console iracheno e del Ministero della Difesa, in meno di tre settimane siamo riusciti a trasportare Ayleen, insieme alla sua mamma, in Italia. Data la sua condizione, con un concreto rischio di arresto cardiaco, non poteva viaggiare su un aereo di linea". Così, domenica mattina, un aereo europeo adibito a trasporti sanitari ha caricato mamma e figlia all’aeroporto di Sulaymaniyah, con destinazione finale Bologna. "Noi pensiamo sia stato un miracolo – prosegue Parrino –: come associazioni di volontari non pensavamo di essere in grado di ‘muovere’ in maniera così importante la macchina degli aiuti umanitari". La bimba è stata immediatamente ricoverata al Sant’Orsola e la madre presa in carico dall’associazione ‘Piccoli grandi cuori’.

Per lei c’è ancora tanta preoccupazione, ma la sua storia fa già stringere il cuore: "Non posso descrivere la nostra felicità – sottolinea la missionaria canadese Racheal Touma, mentre è in viaggio da Malpensa a Bologna insieme a Parrino –. Quando sono arrivata in Kurdistan nel 2016, gli ospedali non avevano nemmeno l’elettricità e ho visto tanti bambini morire. Non si possono di certo salvare tutti, ma è incredibile come per questa bambina siano riuscite a mobilitare associazioni ed istituzioni italiane. Un grande grazie alla Regione Emilia-Romagna; tuttavia, le emergenze non finiscono qui: abbiamo bisogno di corridoi umanitari".

Riccardo Pugliese